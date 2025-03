Matches



Pari stretto: i rossoneri non mollano

sabato, 22 marzo 2025, 20:12

La Lucchese torna da Legnago con un punto che, per il numero di occasioni avute, sta stretto, ma nel calcio, alla fine, come sempre, conta buttarla dentro e il Legnago in una delle rare occasioni ha avuto la forza di trovare il pari dopo il vantaggio rossonero di Magnaghi. Una Lucchese che nella ripresa ha avuto la colpa di farsi schiacciare un po' troppo, ma che ha avuto la forza e la generosità di tentare comunque di vincere una gara che avrebbe significato altri punti importantissimi.

Testini, che ha sostituito lo squalificato Gorgone, ha potuto contare sul rientro di Ballarini, confermando a centrocampo Galli e relegando in panchina Antoni. Tutto come da copione in difesa e in attacco. Clima umido, in una giornata che più che primaverile è sembrata autunnale. Approccio iniziale un po' leggero dei rossoneri che comunque costruiscono una buona trama all'8: la conclusione strozzata di Magnaghi termina di poco a lato. Ma due minuti dopo l'occasione è ancora più ghiotta: Selvini prova la conclusione a giro, palla fuori davvero di un soffio. Va dentro invece un siluro da fuori di Magnaghi, una conclusione violentissima dal limite che si insacca sotto la traversa. Il Legnago non ci sta e reagisce subito avanzando il raggio di azione, ma è Visconti a seminare il panico con la difesa veneta che si salva con sofferenza. Ora è tanto l'agonismo in campo, il pallone schizza da una parte all'altra. E i rossoneri sono ancora pericolosi due volte con Selvini nel giro di un minuto: prima non è felice nel cross, poi di testa impegna Perucchini. Catanese rimedia un giallo e si fa pure male: al suo posto Welbeck il cui impatto sulla partita non è dei migliori con più di un pallone perso. La Lucchese arretra e non riesce a sviluppare più gioco, ma arriva all'intervallo senza troppi patemi.

Nella ripresa c'è spazio per Cartano che rileva Gemignani, i padroni di casa partono subito forte, ma sono i rossoneri che mettono davanti al portiere Selvini, chiuso dall'estremo difensore e in posizione defilata. La Lucchese però dà la sensazione di arrivare troppe volte seconda sul pallone. Eppure è Magnaghi in un minuto a sfiorare due volte il raddoppio: prima gli dice no Perucchini, poi sfiora il palo. Il Legnago tenta una carambola in area, ma Melgrati si ritrova il pallone tra le mani. L'appuntamento con il pari è solo rimandato: nasce dagli sviluppi di una punizione: Ampollini insacca, è il 20'. La Lucchese accusa il colpo: serve un miracolo di Gucher che salva su una conclusione da due passi di Svideroschi. Fedato, entrato da poco, spara tutto solo sul portiere. Spreca male la carta. Sofferenza su un'altra punizione defilata: è il momento di Badjie e Antoni per dare energie fresche. Gli ultimi minuti sono nevrotici. Gucher a tempo scaduto va vicino al gol e sulla ribattuta del portiere nessuno trova la zampata vincente. E' l'ultima chance: finisce 1-1. Con rimpianti, ma anche con la consapevolezza che la Lucchese continua a esserci.

Legnago-Lucchese: 1-1

Legnago: Perucchini, Tanco, Koblar, Svideroschi (25' st Spalluto), Diaby (35' st Casarotti, 25' st Leoncini), Muteba, Bombagi, Noce, Ampollini, Franzolini, Basso Ricci. A disp. Rigon, Bajari, Dore, Morello, Zanetti, Peschetola, Ruggeri, Ballan. All. Bagatti.

Lucchese: Melgrati, Rizzo, Benedetti, Magnaghi (28' st Fedato), Selvini (37' st Badjie), Visconti, Ballarini, Gucher, Gemignani (1' st Cartano), Catanese (36' st Welbeck), Galli (37' st Antoni). A disp. Coletta, Da Silva, Salomaa, Gheza. All. Testini.

Arbitro: D'Eusanio di Faenza.

Reti: 13' pt Magnaghi, 20' st Ampollini

Note. Ammoniti: Catanese, Cartano, Basso, Welbeck e Ampollini. Angoli: 2-6.