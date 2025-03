Matches



A testa alta, ma con tanta tristezza nel cuore

venerdì, 7 marzo 2025, 22:23

Sessanta minuti alla pari, poi il crollo. La Lucchese viene nettamente battuta a Pescara (4-1 per gli adriatici) al termine di una gara ben giocata per almeno due terzi di gara, ma i padroni di casa nell'ultima mezzora dilagano. E la classifica piange ancora di più se si considerano i sei punti di penalizzazione appena comunicati (un sentito grazie a tutte le gestioni che si sono succedute alla guida della società). Rossoneri che sono scesi in campo a Pescara, di fronte a una formazione adriatica a caccia di punti play off, senza nemmeno i propri tifosi, colpiti da un provvedimento draconiano che vieta le trasferte a tutti indiscriminatamente per ben quattro mesi.

Con Gorgone ancora a dover scontare un turno di squalifica, in panchina si è accomodato ancora una volta il suo vice Testini e le sorprese non sono mancate già all'annuncio delle formazioni. In difesa fa il suo rientro Gasbarro (con Rizzo che parte dalla panchina), ma le sorprese non finiscono qui: manca anche Antoni (panchina anche per lui) che viene sostituito da Ballarini, alla sua prima da titolare e in attacco anche Magnaghi si accomoda in panchina per far spazio a Selvini. Scelte inaspettate, ma va anche detto che tra quattro giorni la Lucchese sarà di nuovo in campo. Il Pescara non vince da novembre all'Adriatico, ma sono i rossoneri a partire meglio e al 5' Selvini costringe Plizzari a un bell'intervento. La replica è di Alberti, ma anche Melgrati è attento. E' una Lucchese ordinata, concentrata, rapida nel leggere le situazioni anche se i padroni di casa crescono nel ritmo con il passare dei minuti. Ma è Selvini con un fendente a andare vicino alla rete al 18'. Dopo la mezzora, ecco una prima svolta con l'infortunio di Saporiti (sino ad allora poco in serata): al suo posto Magnaghi. Al 34' Melgrati salva su un colpo di testa di Valzania, ma è un flash: i rossoneri continuano a continuano a controllare sino all'intervallo.

Nella ripresa, il ritmo cresce, il Pescara prova a stringere subito i tempi.n Gli errori di misura, però, sono tanti da una parte e dall'altra: la palla schizza come impazzita, soprattutto a centrocampo. Il vantaggio della squadra di casa arriva al 13': Melgrati esce di pugno, la palla rimane in area e Valzania la infila. Sembra un segno e invece nemmeno un minuto dopo i rossoneri si rimettono in carreggiata con un bel gol di Selvini: 1-1. Ma dura poco: al 18' ancora Valzania infila Melgrati. Il colpo è di quelli duri da digerire. E la Lucchese accusa pesantemente: Arena, appena entrato va vicino al tris al primo tocco. Poi è la volta di Cangiano con Melgrati che dice no. Se non altro la gara rimane aperta anche se il Pescara ora ha davvero acceso il motore. E al 26' chiude i conti con Ferraris. I rossoneri sono al tappeto anche se mancherebbero venti minuti alla fine. Arena, 16 anni o poco più, trova la gloria all'esordio in C: è 4-1 al 30'. Manca sempre troppo tempo, ma la goleada è evitata anche grazie alla dignità di questi giocatori che continuano a lottare e che non meritano questo destino. E fa dolore vedere questo gruppo doversi dibattere in mezzo a mille difficoltà regalate da un gruppo di incoscienti senza scrupoli. Che vergogna.

Pescara-Lucchese: 4-1

Pescara: Plizzari, Pierozzi (16' st Letizia), Brosco (1' st Lancini), Pellacani, Moruzzi, Valzania, Squizzato, Dagasso, Bentivegna (24' pt Ferraris), Alberti (21' st Arena), Cangiano. A disp. Saio, Profeta, Meazzi, Merola, Tonin, Crialese, Staver, De Marco, Saccomanni, Arena. All. Baldini.

Lucchese: Melgrati, Gucher (32' st Rizzo), Benedetti, Gasbarro, Gemignani, Welbeck (25' st Antoni), Visconti (32' st Fedato), Catanese, Ballarini, Saporiti (33' pt Magnaghi), Selvini. A disp. Coletta, Allegrucci, Da Silva, Salomaa, Badjie, Cartano, Gheza. All. Testini.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Reti: 13' st e 18' st Valzania, 14' st Selvini, 26' st Ferraris, 30' st Arena

Note. Ammoniti: Brosco, Visconti. Angoli 7-1. Spettatori 2.875.