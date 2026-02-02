Matches



Sempre più vicini al traguardo

domenica, 8 marzo 2026, 17:42

Tre punti ancora. Tre punti per tenere a distanza le rivali (Zenith vittoriosa, Viareggio solo pari). Tre punti per ribadire chi comanda il campionato. La Lucchese torna da Monsummano Terme con l'ennesima vittoria di misura contro la Larcianese, avversaria incontrata tre volte e che per tre volte è risultata un osso duro, ma i rossoneri pur non brillando, hanno centrato l'ennesimo risultato utile che permette di mantenere a otto lunghezze il vantaggio sulla seconda a cinque giornate dal termine.

Mister Pirozzi deve fare all'ultimo momento a meno di capitan Santeramo che viene rimpiazzato nella linea difensiva da Rotondo, reduce dalla lunga squalifica dopo l'espulsione rimediata dalla panchina a Grosseto contro il Belvedere. Per il resto, è l'undici di base che era atteso, a partire dal trio offensivo, mentre a centrocampo Dal Rosso viene preferito inizialmente a Russo.

I rossoneri, oggi in maglia bianca, partono subito in avanti con i padroni di casa che, come prevedibile, giocano di rimessa. Per rilevare una azione degna di nota, però, si deve arrivare al 36' con Fedato che da dentro l'area conclude debolmente e centralmente. Due minuti dopo fa il bis: stavolta la conclusione è sopra la traversa. Qualcosa non funziona, la capacità offensiva è minima, la frenesia talvolta eccessiva. Davvero poco per i primi 45' in cui si notano anche alcuni errori di misura. La sensazione è di aver, come già altre volte, fatto fatica a innescare la marcia nella prima frazione di gara. E, oltretutto, avendo davanti un avversario ben disposto in campo.

La ripresa inizia con una palla sprecata da Camilli che in diagonale sbuccia il pallone dopo una sponda di Riad che finalmente ha iniziato a scaldare i motori. Poco dopo proprio quest'ultimo cade in area: per l'arbitro è tutto regolare. Ma la pressione dei rossoneri cresce e al 16' si concretizza: Fedato scatta sul filo del fuorigioco e serve un assist al bacio per Riad che da due passi sblocca. La gara si mette in discesa e la Lucchese ha un paio di buone opportunità in superiorità numerica: Lorenzini cicca il cross che può tagliare difesa e portiere avversari e poco dopo Rotondo non trova l'impatto con il pallone da un metro. Nel frattempo, entrano prima Piazze e poi Russo. La Larcianese, non avendo più niente da perdere, si butta in avanti negli ultimi minuti anche sfruttando un recupero (sei minuti) apparso eccessivo. Non succede praticamente nulla, c'è solo il patema delle lancette che scorrono come sempre lentamente quando si è in vantaggio. Alla fine l'esultanza è di tutti in campo e sugli spalti dove sono in almeno 500 a sostenere la Pantera senza mai prendere fiato. L'obiettivo è sempre più vicino. C'è solo da prenderselo. Domenica dopo domenica.

A disp. Ennached, Tosi, Venanzi, Russo, Palma, Zenuni, Piazze, Sansaro, Ragghianti. All. Pirozzi.

Arbitro: Dossetto di Pinerolo.