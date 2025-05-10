Matches



Partenza senza vittoria

sabato, 13 settembre 2025, 17:18

A meno di quattro mesi da una di quelle gare che rimarranno scolpite nella memoria di chi vuole bene ai colori rossoneri, ovvero la drammatica e palpitante gara di spareggio vinta con il Sestri davanti a 5000 persone, la Lucchese è tornata al Porta Elisa per cominciare il suo cammino nel campionato di Eccellenza.

Di fronte a 1700 persone (un migliaio gli abbonati), mister Pirozzi decide di lanciare dal primo minuto il nuovo arrivo Mauro e anche Picchi, per la prima volta schierato dall'inizio. Lucchese in maglia bianca, in attesa della presentazione di quella rossonera che dovrebbe avvenire a giorni.

L'inizio è senza grandi acuti, Sansaro ci prova senza effetto al 17'; cinque minuti dopo la prima occasione: Piazza si invola ma si fa respingere il tiro da Battini, bravo poi a abbrancare la palla prima che qualche altro rossonero tenti il tap in. Picchi ci prova di testa, palla fuori. Bartolotta, sempre di testa, centra lo specchio, ma la conclusione è debolissima: nessun problema per il portiere ospite. La Lucchese, nella fase centrale della prima frazione, inizia a stringere i tempi. Da lì in poi è praticamente un monologo, ma a fronte di un gran possesso palla e di una buona spinta offensiva, le occasioni latitano. Al riposo è 0-0.

Nella ripresa, la Lucchese prova a stringere i tempi e alza da subito i ritmi, ma la prima palla gol è per gli ospiti che con Nieri al 17 sfiorano la traversa con un colpo di testa. Mister Pirozzi gioca tre cambi per dare maggior vitalità. E' un batti e ribatti senza costrutto, con gli ospiti che sembrano pronti a sfruttare l'occasione buona in contropiede. La Lucchese, dal canto suo, si affida al palleggio e a qualche cross totalmente innocuo. La volontà c'è, ma manca ancora molto per vedere una squadra in grado di regalare soddisfazioni.

Lucchese-Cerretese: 0-0

Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (43' Russo L.), Palo, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (26' st Maggiari), Sansaro (31' st C. Russo), Piazze, Picchi (26' st Palma), Caggianese (20' st Galotti). A disp. Rossi, Xeka, Onu, Riad. All. Pirozzi.

Cerretese: Battini, Orsucci, Dal Porto, Pivani (1' st Bargellini), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara, Bouhafa, Nieri (26' st volpi). A disp. Cirillo, Falco, Mallardo, Cappelli, Lapi, Degli Innocenti, Said. All. Petroni.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Note. Ammoniti: Sansaro, Mauro, Pivani, Picchi, Russo L.. Angoli: 6-5. Spettatori 1677.