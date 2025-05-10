Partenza senza vittoria

Matches
sabato, 13 settembre 2025, 17:18
A meno di quattro mesi da una di quelle gare che rimarranno scolpite nella memoria di chi vuole bene ai colori rossoneri, ovvero la drammatica e palpitante gara di spareggio vinta con il Sestri davanti a 5000 persone, la Lucchese è tornata al Porta Elisa per cominciare il suo cammino nel campionato di Eccellenza.
Di fronte a 1700 persone (un migliaio gli abbonati), mister Pirozzi decide di lanciare dal primo minuto il nuovo arrivo Mauro e anche Picchi, per la prima volta schierato dall'inizio. Lucchese in maglia bianca, in attesa della presentazione di quella rossonera che dovrebbe avvenire a giorni.
L'inizio è senza grandi acuti, Sansaro ci prova senza effetto al 17'; cinque minuti dopo la prima occasione: Piazza si invola ma si fa respingere il tiro da Battini, bravo poi a abbrancare la palla prima che qualche altro rossonero tenti il tap in. Picchi ci prova di testa, palla fuori. Bartolotta, sempre di testa, centra lo specchio, ma la conclusione è debolissima: nessun problema per il portiere ospite. La Lucchese, nella fase centrale della prima frazione, inizia a stringere i tempi. Da lì in poi è praticamente un monologo, ma a fronte di un gran possesso palla e di una buona spinta offensiva, le occasioni latitano. Al riposo è 0-0.
Nella ripresa, la Lucchese prova a stringere i tempi e alza da subito i ritmi, ma la prima palla gol è per gli ospiti che con Nieri al 17 sfiorano la traversa con un colpo di testa. Mister Pirozzi gioca tre cambi per dare maggior vitalità. E' un batti e ribatti senza costrutto, con gli ospiti che sembrano pronti a sfruttare l'occasione buona in contropiede. La Lucchese, dal canto suo, si affida al palleggio e a qualche cross totalmente innocuo. La volontà c'è, ma manca ancora molto per vedere una squadra in grado di regalare soddisfazioni.
Lucchese-Cerretese: 0-0
Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (43' Russo L.), Palo, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (26' st Maggiari), Sansaro (31' st C. Russo), Piazze, Picchi (26' st Palma), Caggianese (20' st Galotti). A disp. Rossi, Xeka, Onu, Riad. All. Pirozzi.
Cerretese: Battini, Orsucci, Dal Porto, Pivani (1' st Bargellini), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara, Bouhafa, Nieri (26' st volpi). A disp. Cirillo, Falco, Mallardo, Cappelli, Lapi, Degli Innocenti, Said. All. Petroni.
Arbitro: Rinaldi di Empoli.
Note. Ammoniti: Sansaro, Mauro, Pivani, Picchi, Russo L.. Angoli: 6-5. Spettatori 1677.
domenica, 31 agosto 2025, 19:11
Grinta, capacità di soffrire, voglia di non mollare mai: la Lucchese targata mister Pirozzi ha colto il primo successo in una gara ufficiale nella partita di Coppa Italia contro la Larcianese: in gol Lorenzini nel primo tempo, poi il pari dei padroni di casa ma Caggianese realizza il rigore decisivo...
sabato, 17 maggio 2025, 22:32
Con un gol su finire della gara la Lucchese batte il Sestri Levante per 1-0 e si salva grazie alla rete di Badje a un minuto dalla fine. Pubblico straordinario con record di incasso e tifo incessante per tutta la gara. Commento, tabellino e foto
sabato, 17 maggio 2025, 09:18
Previste sessioni di video analisi, alla scoperta di queste nuove avversarie e delle loro caratteristiche. Questo venerdì visita a sorpresa, prima dell'allenamento al Palatagliate, del sindaco Mario Pardini che ha colto l'occasione per congratularsi con le giocatrici e lo staff per il primo obiettivo raggiunto
sabato, 10 maggio 2025, 22:17
I rossoneri perdono di misura a Sestri Levante dopo un primo tempo in cui i liguri si sono portati in doppio vantaggio, nella ripresa Saporiti accorcia su rigore e la squadra crea altre occasioni. Per salvare la categoria servirà vincere, con qualunque risultato, sabato prossimo al Porta Elisa: commento, tabellino...