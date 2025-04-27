Matches



Coppa Italia, arriva la vittoria

domenica, 31 agosto 2025, 19:11

Grinta, capacità di soffrire, voglia di non mollare mai: sembrano queste le doti della Lucchese targata mister Pirozzi che ha colto il primo successo in una gara ufficiale in quel di Monsummano Terme nella partita di Coppa Italia contro la Larcianese. E' sempre calcio di agosto e si è visto, anche nella condizione fisica come pure in certi errori, ma quello che non è certamente mancato è lo spirito di sofferenza che ha permesso di cogliere una vittoria quasi allo scadere e che consente di guardare con fondate speranze di passaggio al secondo turno.

Formazione rossonera che non presenta particolari novità e che fa il suo ingresso in campo con la bella maglia bianca e il 4-3-3 con Russo al posto di Palma. Sugli spalti, centinaia di tifosi: semplicemente emozionante. La Lucchese parte subito aggressiva, ma senza nessun effetto concreto e tanti batti e ribatti. Al 17' Lorenzini, trova però la botta giusta dentro l'area di rigore: è il primo gol ufficiale della Lucchese della stagione. In tribuna parte il coro per l'indimenticabile tifoso rossonero Beppe Lorenzini: era il giocatore giusto per riannodare i fili di una storia. Nemmeno il tempo di esultare che in un contrasto pochi istanti dopo, l'autore del gol si infortuna e lascia il campo a Xeka. I padroni di casa, allenati da un ex Lucchese come Cerasa, provano a reagire, ma non vanno oltre qualche folata in avanti, anche se i rossoneri paiono calare un po' alla distanza. Al 31' ci prova comunque Bartolotta da fuori, ma il diagonale si perde sul fondo.

La Larcianese trova il pari al 40' grazie a un contropiede con Lucaccini che batte Milan in uscita: Lucchese colta di sorpresa. All'intervallo è 1-1 con pochi guizzi. Nella ripresa, nuovo infortunio: è proprio Andreucci a dover lasciare il terreno, al suo posto Rotondo. La Larcianese parte meglio, i rossoneri paiono aver perso smalto, pur non rinunciando a lottare su ogni pallone. E' un batti e ribatti, mister Pirozzi prova a cambiare qualcosa in campo con l'ingresso di Galotti al posto di Piazze che si è visto poco ma ha avuto anche pochi palloni giocabili. E' anzi Martinelli a impegnare Milan al 32'. Ma al 42', ecco un fallo di mano dei padroni di casa: dal dischetto Caggianese riporta in vantaggio i rossoneri spiazzando l'estremo difensore. E' un fulmine a cielo sereno per la Larcianese che nei cinque minuti di recupero non smette di lottare: Milan compie un mezzo miracolo poi il palo impedisce il pari. La scena finale è la sintesi dello spirito di questa squadra: tutti abbracciati, allenatore compreso, a centrocampo appena l'arbitro fischia la fine. La strada sarà lunghissima, ma lo spirito con cui verrà affrontata la stagione deciderà il futuro dei rossoneri che torneranno per la seconda partita di Coppa il 17 settembre in casa contro il San Giuliano, a quel punto, tre giorni prima, ci sarà stato l'esordio in campionato contro la Cerretese.

Larcianese-Lucchese: 1-2

Larcianese: Della Pina, Porciani, Lucaccini (28' pt Belluomini), Marianelli, Di Giulio, Martinelli, Iannello (30' st Falconi), Salerno, Ba, Falorni, Tocchini (16' st Bolognini). A disp. Xillo, Di Vita, Ferretti, Paperini, Ndiaye, Fiore. All. Cerasa.

Lucchese: Milan, Venanzi, Lorenzini (19' pt Allegrucci, 11' st Rotondo), Palo, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (35' st Picchi), Piazze (31' st Galotti), Caggianese, Maggiari (21' st Palma). A disp. Rossi, Xeka, Morisi, Riad. All. Pirozzi.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 17' pt Lorenzini, 40' pt Lucaccini, 42' st Caggianese (r)

Note. Angoli: 6-5. Ammoniti: Palo, Tocchini. Spettatori circa 800, oltre 500 dei quali da Lucca.