Prima vittoria al Porta Elisa

domenica, 28 settembre 2025, 18:14

Seconda vittoria consecutiva per la Lucchese che si aggiudicano sia pure di misura la gara contro la Pro Livorno al termine di un match avaro di emozioni ma che ha ribadito la solidità della formazione allenata da mister Pirozzi, che a sorpresa lascia in panchina Galotti e al centro dell'attacco piazza Riad, sugli esterni invece agiscono Caggianese e Bartolotta. Picchi, dopo il forfait della scorsa settimana, è tra i convocati ma non va nemmeno in panchina.

La Lucchese, finalmente in maglia rossonera, davvero bella la realizzazione di Kappa, parte al piccolo trotto. Al 15' la prima occasione: Bartolotta colpisce dal limite, Serafini si salva in angolo. Poi due tiri telefonati di Caggianese e Russo, ma quanto visto nelle prime partite, trova conferma anche contro i labronici: la Lucchese fatica a costruire e difetta di fantasia. La Pro Livorno, dal canto suo, se ne sta ordinatamente rintanata, sperando di cogliere l'occasione giusta in contropiede. Una prolungata sgroppata di Caggianese non sortisce effetti, mentre i minuti passano. Al 44' è proprio Caggianese che mette al centro un pallone delizioso, puntuale e precisa la deviazione di Bartolotta che finalmente sblocca il match: è il primo gol in campionato al Porta Elisa e vale il vantaggio a metà tempo.

Nella ripresa gli ospiti, che nel prima frazione non si erano mai affacciati in area rossonera, provano a cercare il pari alzando il baricentro. E al 20', con la difesa rossonera pasticciona, Cotroneo coglie in pieno il palo. Pirozzi butta nella mischia Galotti al posto di Bartolotti, tra i più positivi, e Riad si sposta sulla fascia. Le azioni latitano, l'agonismo invece c'è tutto. Nei sei minuti di recupero gli ospiti provano a stringere l'assedio, ma i rossoneri reggono che si aggiudicano il match.

Lucchese-Pro Livorno: 1-0

Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (37' st Lorenzini), Sansaro, Pupeschi, Rotondo, Bartolotta (24' st Galotti), Russo (27' s Palo, Riad, Caggianese (31' st Maggiari), Palma. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Bossini, Morisi. All. Pirozzi.

Pro Livorno: Sarafini, Larcombe (38' st Vignali), Giubbolini, Freschi, Tognarelli, Montecalvo, Faye, Bucchioni (14' st Fall), Cutroneo, Bertozzi (29' st Bitep), Ricci (8' st Puccetti). A disp. Rosini, Galeone, Ba, Hadji, Bottoni. All. Gassani.

Arbitro: Maiellaro di Parma.

Reti: 44' pt Bartolotta

Note. Ammoniti: Bucchioni, Giubbolini. Angoli: 4-0. Spettatori 1476.