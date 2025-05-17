Matches



Coppa Italia, missione compiuta

mercoledì, 17 settembre 2025, 19:56

La Lucchese approda agli ottavi di finale della fase regionale della Coppa Italia. I rossoneri hanno superato il San Giuliano, secondo avversario del girone a tre, con il punteggio di 2-1. Due gare di Coppa, due vittorie e passaggio assicurato.Mister Pirozzi cambia mezza squadra per far mettere minuti nelle gambe e far rifiatare una parte di coloro che saranno in campo domenica in campionato. C'è spazio anche per il giovane attaccante Riad, mentre Piazze non è nemmeno in panchina. Partita da dentro o fuori: alla Lucchese, anche oggi in maglia bianca in attesa della presentazione della tradizionale casacca rossonera, basta un pari dopo la vittoria con la Larcianese, al San Giuliano, invece, serve solo vincere per andare a affrontare il primo ottobre, in gara secca, il Perignano.

Il primo squillo è al 5' con Galotti che dal limite spara alto. Al 9' Maggiari colpisce a botta sicura, ma un difensore riesce a deviare in extremis. Sull'angolo, però, sblocca Cristhopher Russo. Gli ospiti provano a reagire e Borgia impegna Milan al 17'. La Lucchese, dal canto suo, gioca di rimessa cercando il raddoppio in velocità. E su una delle ripartenze è Riad a estrarre una perla dal suo piede con un tiro a giro che batte dal limite Giacobbe senza scampo. Davvero un gran gol dell'ex capitano della Primavera rossonera, con mister Pirozzi che percorre quasi tutto il campo per andarlo ad abbracciare. Doveri prova a riaprire il match da poco fuori area, ma la sua conclusione vola alta. Partita comunque gradevole, per essere un turno di coppa infrasettimanale. Mauro non inquadra di un soffio lo specchio della porta al 36', tre minuti dopo Riad ci riprova e centra la traversa con Giacobbe nettamente battuto. Un minuto e stavolta è Galotti a provare l'eurogol: stop di petto dal limite e girata, la palla va fuori di un soffio. L'unica nota stonata del primo tempo è l'infortunio a Venanzi. Proprio nel recupero il neo entrato Xeka ha la palla del tris, ma viene contrato da un avversario: ad innescarlo, ancora una volta, un incontenibile Riad che con il piede sinistro regala numeri. Duplice fischio e la sensazione di una Lucchese decisamente meno impacciata di quella vista domenica scorsa in campionato.

Nella ripresa i rossoneri partono subito forte e si propongono ancora con Riad, poi, con il passare dei minuti, i ritmi si abbassano e si intensificano gli errori da una parte e dall'altra. Borgia, imprendibile per tutta la gara, viene steso da Rotondo: è rigore per gli ospiti al 17', ma dal dischetto Di Paola si fa parare il tiro da Milan. Poteva essere l'occasione per riaprire un match che i rossoneri hanno comunque per il momento in mano. Russo prova il bis alla mezzora, al termine di una bella azione, ma il tiro è troppo centrale. Si va al piccolo trotto, con le squadre spezzate e un gioco che diventa un tamburello, Palma tira a botta sicura, ma un difensore riesce a salvare. Poco dopo, al 34', Campani prende il palo interno con Milan battuto. Solo questione di tempo, poco tempo: al 36' st nuovo palo su un mischione in area rossonera e Galotti sulla linea butta il pallone dentro la sua porta. Il San Giuliano ci crede, la Lucchese va in affanno. Ma i minuti passano senza altre conseguenze. I rossoneri approdano agli ottavi.

Lucchese-San Giuliano 2-1

Lucchese: Milan, Venanzi (43' pt Xeka), Mauro (22' st Onu), Palma, Pupeschi, Rotondo, Maggiari (27' st Bartolotta), Russo, Galotti, Picchi ( 22' st Sansaro), Riad (27' st Caggianese). A disp. Rossi, Santeramo, Bossini, Palo. All. Pirozzi.

San Giuliano: Gioacobbe, Borgia, Bindi, Anzilotti (13' st Nacci), Bozzi, Pasquini, Paci (31' st Angelotti), Amico, Di Paola (28' st Campani), Doveri (13' st Bacci al 26' st Papini), Gargani. A disp. Ria, Ferretti, Cornacchia, Matteini. All. Cordoni.

Arbitro: Calise di Piombino.

Reti: 10' pt C. Russo, 25' pt Riad, 36' st Galotti (aut.)

Note. Ammoniti: Galotti, Borgia. Angoli: 7-2. Al 18' st Di Paola fallisce un calcio di rigore. Spettatori: 429.