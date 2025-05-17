Coppa Italia, missione compiuta

Matches
mercoledì, 17 settembre 2025, 19:56
La Lucchese approda agli ottavi di finale della fase regionale della Coppa Italia. I rossoneri hanno superato il San Giuliano, secondo avversario del girone a tre, con il punteggio di 2-1. Due gare di Coppa, due vittorie e passaggio assicurato.Mister Pirozzi cambia mezza squadra per far mettere minuti nelle gambe e far rifiatare una parte di coloro che saranno in campo domenica in campionato. C'è spazio anche per il giovane attaccante Riad, mentre Piazze non è nemmeno in panchina. Partita da dentro o fuori: alla Lucchese, anche oggi in maglia bianca in attesa della presentazione della tradizionale casacca rossonera, basta un pari dopo la vittoria con la Larcianese, al San Giuliano, invece, serve solo vincere per andare a affrontare il primo ottobre, in gara secca, il Perignano.
Il primo squillo è al 5' con Galotti che dal limite spara alto. Al 9' Maggiari colpisce a botta sicura, ma un difensore riesce a deviare in extremis. Sull'angolo, però, sblocca Cristhopher Russo. Gli ospiti provano a reagire e Borgia impegna Milan al 17'. La Lucchese, dal canto suo, gioca di rimessa cercando il raddoppio in velocità. E su una delle ripartenze è Riad a estrarre una perla dal suo piede con un tiro a giro che batte dal limite Giacobbe senza scampo. Davvero un gran gol dell'ex capitano della Primavera rossonera, con mister Pirozzi che percorre quasi tutto il campo per andarlo ad abbracciare. Doveri prova a riaprire il match da poco fuori area, ma la sua conclusione vola alta. Partita comunque gradevole, per essere un turno di coppa infrasettimanale. Mauro non inquadra di un soffio lo specchio della porta al 36', tre minuti dopo Riad ci riprova e centra la traversa con Giacobbe nettamente battuto. Un minuto e stavolta è Galotti a provare l'eurogol: stop di petto dal limite e girata, la palla va fuori di un soffio. L'unica nota stonata del primo tempo è l'infortunio a Venanzi. Proprio nel recupero il neo entrato Xeka ha la palla del tris, ma viene contrato da un avversario: ad innescarlo, ancora una volta, un incontenibile Riad che con il piede sinistro regala numeri. Duplice fischio e la sensazione di una Lucchese decisamente meno impacciata di quella vista domenica scorsa in campionato.
Nella ripresa i rossoneri partono subito forte e si propongono ancora con Riad, poi, con il passare dei minuti, i ritmi si abbassano e si intensificano gli errori da una parte e dall'altra. Borgia, imprendibile per tutta la gara, viene steso da Rotondo: è rigore per gli ospiti al 17', ma dal dischetto Di Paola si fa parare il tiro da Milan. Poteva essere l'occasione per riaprire un match che i rossoneri hanno comunque per il momento in mano. Russo prova il bis alla mezzora, al termine di una bella azione, ma il tiro è troppo centrale. Si va al piccolo trotto, con le squadre spezzate e un gioco che diventa un tamburello, Palma tira a botta sicura, ma un difensore riesce a salvare. Poco dopo, al 34', Campani prende il palo interno con Milan battuto. Solo questione di tempo, poco tempo: al 36' st nuovo palo su un mischione in area rossonera e Galotti sulla linea butta il pallone dentro la sua porta. Il San Giuliano ci crede, la Lucchese va in affanno. Ma i minuti passano senza altre conseguenze. I rossoneri approdano agli ottavi.
Lucchese-San Giuliano 2-1
Lucchese: Milan, Venanzi (43' pt Xeka), Mauro (22' st Onu), Palma, Pupeschi, Rotondo, Maggiari (27' st Bartolotta), Russo, Galotti, Picchi ( 22' st Sansaro), Riad (27' st Caggianese). A disp. Rossi, Santeramo, Bossini, Palo. All. Pirozzi.
San Giuliano: Gioacobbe, Borgia, Bindi, Anzilotti (13' st Nacci), Bozzi, Pasquini, Paci (31' st Angelotti), Amico, Di Paola (28' st Campani), Doveri (13' st Bacci al 26' st Papini), Gargani. A disp. Ria, Ferretti, Cornacchia, Matteini. All. Cordoni.
Arbitro: Calise di Piombino.
Reti: 10' pt C. Russo, 25' pt Riad, 36' st Galotti (aut.)
Note. Ammoniti: Galotti, Borgia. Angoli: 7-2. Al 18' st Di Paola fallisce un calcio di rigore. Spettatori: 429.
sabato, 13 settembre 2025, 17:18
La Lucchese non va oltre un pari per 0-0 contro la Cerretese nel suo esordio in campionato. Solo due occasioni per Piazze, con i rossoneri che comandano il gioco ma raramente sono pericolosi e rischiano su alcune ripartenza. Commento, tabellino e foto
domenica, 31 agosto 2025, 19:11
Grinta, capacità di soffrire, voglia di non mollare mai: la Lucchese targata mister Pirozzi ha colto il primo successo in una gara ufficiale nella partita di Coppa Italia contro la Larcianese: in gol Lorenzini nel primo tempo, poi il pari dei padroni di casa ma Caggianese realizza il rigore decisivo...
sabato, 17 maggio 2025, 22:32
Con un gol su finire della gara la Lucchese batte il Sestri Levante per 1-0 e si salva grazie alla rete di Badje a un minuto dalla fine. Pubblico straordinario con record di incasso e tifo incessante per tutta la gara. Commento, tabellino e foto
sabato, 17 maggio 2025, 09:18
Previste sessioni di video analisi, alla scoperta di queste nuove avversarie e delle loro caratteristiche. Questo venerdì visita a sorpresa, prima dell'allenamento al Palatagliate, del sindaco Mario Pardini che ha colto l'occasione per congratularsi con le giocatrici e lo staff per il primo obiettivo raggiunto