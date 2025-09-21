Ancora un pari che conferma i limiti offensivi

Matches
domenica, 12 ottobre 2025, 17:30
In una giornata di caldo che sembra riportare il calendario al settembre scorso, la Lucchese non va oltre il pari con il Belvedere. E' una gara a doppio volto quella dei padroni di casa, che danno una buona impressione sino al pari degli ospiti a inizio ripresa, poi una volta subìto il gol si disuniscono per qualche minuto e comunque mostrano ancora una volta la scarsa capacità offensiva. E, alla fine, considerando la traversa colta dai grossetani, il pari va pure bene.
Mister Pirozzi ritrova a centrocampo Picchi e in attacco lancia dal primo minuto Ragghianti, che viene affiancato da Riad e da Caggianese, con Bartolotta arretrato a centrocampo. In difesa, sull'esterno, c'è lo sorpresa Lorenzini. Rispetto a sette giorni fa sono quattro i cambi nella formazione iniziale. I rossoneri, oggi in maglia bianca, partono con una occasione di Bartolotta al 3' ma il portiere ospite è attento. Nei primi minuti la pressione dei padroni di casa è costante. E al 10' porta i suoi frutti: l'azione è insistita, a chiuderla con un gran gol è Lorenzini con un tiro imparabile dal limite.
Il gol dà brio alla formazione di Pirozzi che inizia a sciogliersi anche nella fluidità del gioco. Al 23' Russo lancia Ragghianti, ma l'attaccante perde il passo: si sarebbe trovato solo davanti al portiere ospite. Così come da solo davanti a Milan si trova Carlotti grazie un errore clamoroso in comproprietà di Mauro e Santeramo che mettono l'attaccante in condizione di batter a colpo sicuro, ma sbuccia il pallone che termina sul fondo. Occasione gigantesca. Ma è oggettivamente un fulmine a ciel sereno e la Lucchese riprende subito a macinare gioco senza però creare, oltre qualche mischia, grandi pericoli. Per i primi 45' basta così.
Nella ripresa Pupeschi svirgola un pallone che diventa un assist per Tantone: al 4' è 1-1. Secondo grave errore e primo gol subìto del campionato. La Lucchese accusa il colpo e per parecchi minuti si smarrisce. Mister Pirozzi prova a dare nerbo inserendo Palo e togliendo Riad con Bartolotta che va a destra. Ma il Belvedere si è stabilizzato e sfiora il vantaggio con una traversa di Bartolini. La Lucchese replica, dopo un triplo cambio, con un contropiede sfruttato malissimo (tre contro uno) quando Piazze è stato gettato nella mischia insieme a Palma e Venanzi. Ma sono solo petardi: Ginanneschi passa il resto del pomeriggio in tranquillità. E i limiti della Lucchese, ovvero poco fosforo a centrocampo e anemia offensiva, si confermano tutti.
Lucchese-Belvedere: 1-1
Lucchese: Milan, Lorenzini, Mauro (28' st Venanzi), Picchi (28' st Palma), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo C., Ragghianti (28' st Piazze), Caggianese, Riad (17' st Palma). A disposizione. Ennached, Rotondo, Xeka, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.
Belvedere: Ginanneschi, Capoduri, Delconte, Cretella, D'Angelo, Veronesi, Frati (36' st Consonni), Faenzi, Tantone (45' st Blanchard), Pecchia (22' st Bartolini), Carlotti. A disp. Pini, Colledan, Cozzolino, Pecciarini, Rosi, Tenci. All. Violi.
Arbitro: Fantoni di Valdarno.
Reti: 10' pt Lorenzini, 4' st Tantone.
Note. Ammoniti: Tantone, Veronesi. Angoli: 4-1. Spettatori 1459.
domenica, 5 ottobre 2025, 17:23
La Lucchese fa 0-0 in casa del Real Forte Querceta al termine di una gara condotta per la maggior parte del tempo: occasioni per Russo, Galotti, Ragghianti, ma il pallone non entra. Annullato un gol a Caggianese. Commento, tabellino e foto
mercoledì, 1 ottobre 2025, 20:54
Con una vittoria ai calci di rigore contro Fratres Perignano la Lucchese si aggiudica il passaggio del turno. Dopo il pareggio allo scadere di Rotondo, ai rigori decisivo Milan che neutralizza due rigori
domenica, 28 settembre 2025, 18:14
econda vittoria consecutiva per la Lucchese che si aggiudicano sia pure di misura la gara contro la Pro Livorno al termine di un match avaro di emozioni ma che ha ribadito la solidità della formazione allenata da mister Pirozzi: decide Bartolotta sul finire del primo tempo.
domenica, 21 settembre 2025, 17:32
Prima vittoria in campionato contro una delle formazioni che godono dei favori del pronostico: decide un rigore di Caggianese in avvio di gara, poi i rossoneri, solidi in difesa, rischiano poco e provano a rendersi pericolosi in contropiede. Commento, tabellino e foto