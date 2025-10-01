Matches



La Lucchese vince e convince

domenica, 19 ottobre 2025, 17:23

Terza partita in una settimana per i rossoneri che contro il Castelnuovo Garfagnana torna finalmente alla vittoria e aggancia il primo posto, sia pure in coabitazione. La formazione di mister Pirozzi ha confermato quanto di buono visto nelle ultime gare e raggiunge finalmente il doppio vantaggio con una gara che chiude in crescendo.

Mister Pirozzi, contro una squadra di ex, a partire dall'ex presidente Vichi e gli ex giocatori Gigio Grassi e Diego Bartolomei, schiera una formazione decisamente offensiva con Piazze, Riad, Ragghianti e Bartolotta in contemporanea con Caggianese che si accomoda in panchina; in difesa spazio a Lorenzini a destra e Mauro a sinistra, fuori Venanzi. A centrocampo c'è Picchi che era in forse per una botta rimediata a Viareggio e Palo che sostituisce l'indisponibile Palma. In un Porta Elisa che ora non presenta più i pali (le reti erano state tolte settimane fa) che ostacolavano la vista degli spettatori della Curva Ovest, i rossoneri (oggi in maglia bianca)

si rendono subito pericolosi su calcio d'angolo con Santeramo che conclude non lontano dal palo. Ma la prima vera palla gol (doppia) è per gli ospiti: al 9' El Haoudi ci prova due volte, il primo tiro è rimpallato, il secondo sfiora il palo. La Lucchese fa fatica a ingranare e soprattutto a trovare la giusta misura nei passaggi e il giusto equilibrio. El Haoudi invece fa il bis al 18' e sfiora ancora una volta il palo sinistro della porta di Milan con un tiro a effetto. La risposta arriva finalmente al 30': Riad fa uno dei suoi numeri e centra un palo interno a portiere battuto. Peccato. Ma il gol arrivo comunque tre minuti dopo: è Bartolotta che colpisce al volo a centroarea e insacca. Il resto da segnalare sono solo due infortuni: quello di Nardi tra gli ospiti, quello di Mauro tra i padroni di casa, sostituito da Venanzi. Doppio fischio.

Nella ripresa, subito spazio per Caggianese e Russo, con gli ospiti che provano a spingersi in avanti senza alcun timore. Al 19' Caggianese, grazie a un regalo di Barghini, ha una opportunità: la conclusione è da dimenticare. Al 21' è Russo a scaldare i guantoni di Barghini. Poi Picchi trova un gran colpo di testa, Barghini risponde alla grande: l'arbitro, pessima la sua direzione, non si accorge nemmeno della chiara deviazione e nonostante il guardalinee indichi l'angolo concede la rimessa dal fondo. Gli animi di scaldano, l'arbitro annaspa nei suoi limiti. Sull'ennesima mischia, anche Pupeschi sfiora il gol: la Lucchese ha il merito di non chiudersi. E al 30' viene premiata: Piazze, una gara di gran sacrificio la sua, serve un pallone d'oro a Riad che raddoppia sottomisura. Il ragazzo si fa mezzo campo per andare a abbracciare mister Pirozzi. Al 35' contropiede midiciale dei rossoneri: prima ci prova Riad poi Caggianese ma è bravo Barghini. Gli ospiti non ne hanno più: la Lucchese avrebbe più di una occasione per triplicare. Ci provano in tanti, non ci riesce nessuno. Ma i tre punti sono in cassaforte. E la Lucchese continua la sua marcia.

Lucchese-Castelnuovo G. 2-0

Lucchese: Milan, Lorenzini, Mauro (44' st Venanzi), Picchi (37' st Rotondo), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Palo (1' st Russo C.), Piazze (37' st Onu), Ragghianti (1' st Caggianese), Riad. A disp. Ennached, Xeka, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.

Castelnuovo G: Barghini, Quilici, Bartolomei, Cecilia (23' st Micchi), Leshi (45' st Gasperoni), Lunardi, Casci, Cecchini, Andreotti, Nardi (41' pt Condè), El Houdi. A disp. Pierallini, Ramacciotti, Rossi, Bigondi, Gasperoni, Tassi, Boggi. All. Grassi.

Arbitro: Kercaj di Pistoia.

Reti: 33' pt Bartolotta, 30' st Riad

Note. Ammoniti: Palo, Riad, Ragghianti, Picchi, Leshi, Piazze, El Haoudi. Angoli: 3-1. Spettatori 1595.