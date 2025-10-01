La Lucchese vince e convince

Matches
domenica, 19 ottobre 2025, 17:23
Terza partita in una settimana per i rossoneri che contro il Castelnuovo Garfagnana torna finalmente alla vittoria e aggancia il primo posto, sia pure in coabitazione. La formazione di mister Pirozzi ha confermato quanto di buono visto nelle ultime gare e raggiunge finalmente il doppio vantaggio con una gara che chiude in crescendo.
Mister Pirozzi, contro una squadra di ex, a partire dall'ex presidente Vichi e gli ex giocatori Gigio Grassi e Diego Bartolomei, schiera una formazione decisamente offensiva con Piazze, Riad, Ragghianti e Bartolotta in contemporanea con Caggianese che si accomoda in panchina; in difesa spazio a Lorenzini a destra e Mauro a sinistra, fuori Venanzi. A centrocampo c'è Picchi che era in forse per una botta rimediata a Viareggio e Palo che sostituisce l'indisponibile Palma. In un Porta Elisa che ora non presenta più i pali (le reti erano state tolte settimane fa) che ostacolavano la vista degli spettatori della Curva Ovest, i rossoneri (oggi in maglia bianca)
si rendono subito pericolosi su calcio d'angolo con Santeramo che conclude non lontano dal palo. Ma la prima vera palla gol (doppia) è per gli ospiti: al 9' El Haoudi ci prova due volte, il primo tiro è rimpallato, il secondo sfiora il palo. La Lucchese fa fatica a ingranare e soprattutto a trovare la giusta misura nei passaggi e il giusto equilibrio. El Haoudi invece fa il bis al 18' e sfiora ancora una volta il palo sinistro della porta di Milan con un tiro a effetto. La risposta arriva finalmente al 30': Riad fa uno dei suoi numeri e centra un palo interno a portiere battuto. Peccato. Ma il gol arrivo comunque tre minuti dopo: è Bartolotta che colpisce al volo a centroarea e insacca. Il resto da segnalare sono solo due infortuni: quello di Nardi tra gli ospiti, quello di Mauro tra i padroni di casa, sostituito da Venanzi. Doppio fischio.
Nella ripresa, subito spazio per Caggianese e Russo, con gli ospiti che provano a spingersi in avanti senza alcun timore. Al 19' Caggianese, grazie a un regalo di Barghini, ha una opportunità: la conclusione è da dimenticare. Al 21' è Russo a scaldare i guantoni di Barghini. Poi Picchi trova un gran colpo di testa, Barghini risponde alla grande: l'arbitro, pessima la sua direzione, non si accorge nemmeno della chiara deviazione e nonostante il guardalinee indichi l'angolo concede la rimessa dal fondo. Gli animi di scaldano, l'arbitro annaspa nei suoi limiti. Sull'ennesima mischia, anche Pupeschi sfiora il gol: la Lucchese ha il merito di non chiudersi. E al 30' viene premiata: Piazze, una gara di gran sacrificio la sua, serve un pallone d'oro a Riad che raddoppia sottomisura. Il ragazzo si fa mezzo campo per andare a abbracciare mister Pirozzi. Al 35' contropiede midiciale dei rossoneri: prima ci prova Riad poi Caggianese ma è bravo Barghini. Gli ospiti non ne hanno più: la Lucchese avrebbe più di una occasione per triplicare. Ci provano in tanti, non ci riesce nessuno. Ma i tre punti sono in cassaforte. E la Lucchese continua la sua marcia.
Lucchese-Castelnuovo G. 2-0
Lucchese: Milan, Lorenzini, Mauro (44' st Venanzi), Picchi (37' st Rotondo), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Palo (1' st Russo C.), Piazze (37' st Onu), Ragghianti (1' st Caggianese), Riad. A disp. Ennached, Xeka, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.
Castelnuovo G: Barghini, Quilici, Bartolomei, Cecilia (23' st Micchi), Leshi (45' st Gasperoni), Lunardi, Casci, Cecchini, Andreotti, Nardi (41' pt Condè), El Houdi. A disp. Pierallini, Ramacciotti, Rossi, Bigondi, Gasperoni, Tassi, Boggi. All. Grassi.
Arbitro: Kercaj di Pistoia.
Reti: 33' pt Bartolotta, 30' st Riad
Note. Ammoniti: Palo, Riad, Ragghianti, Picchi, Leshi, Piazze, El Haoudi. Angoli: 3-1. Spettatori 1595.
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:16
Pari tra Viareggio e Lucchese che trovano le reti nella ripresa: padroni di casa in vantaggio con Pegollo, ma al 90' Riad aggiusta tutto e trova un gol bellissimo quanto importante dopo una gara largamente condotta. Rissa finale in campo. Commento, tabellino e foto
domenica, 12 ottobre 2025, 17:30
La Lucchese fa 1-1 con il Belvedere al Porta Elisa: non basta il gran gol di Lorenzini, perché nella ripresa gli ospiti trovano il pari grazie a una disattenzione difensiva e sfiorano il vantaggio. Commento, tabellino e foto
domenica, 5 ottobre 2025, 17:23
La Lucchese fa 0-0 in casa del Real Forte Querceta al termine di una gara condotta per la maggior parte del tempo: occasioni per Russo, Galotti, Ragghianti, ma il pallone non entra. Annullato un gol a Caggianese. Commento, tabellino e foto
mercoledì, 1 ottobre 2025, 20:54
Con una vittoria ai calci di rigore contro Fratres Perignano la Lucchese si aggiudica il passaggio del turno. Dopo il pareggio allo scadere di Rotondo, ai rigori decisivo Milan che neutralizza due rigori