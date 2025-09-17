Matches



Tanta grinta, scampoli di gioco, ma poca precisione

domenica, 5 ottobre 2025, 17:23

In una giornata ventosa ma assolata, la Lucchese non va oltre il pari in quel di Forte dei Marmi: i rossoneri mostrano ancora una volta buone trame e tanta voglia di fare, ma davanti mancano i guizzi vincenti e anche un po' di precisione. Il pari è inevitabile e buon per i rossoneri che Milan è comunque attento quando viene chiamato in causa. Mister Pirozzi ritrova capitan Santeramo al centro della difesa e in avanti si affida a Galotti, Caggianese e Bartolotta, lasciando almeno inizialmente in panchina Riad.

L'avvio è di marca rossonera con gli ospiti subito pericolosi con Russo, la cui conclusione dal limite si perde di poco sul fondo. Poi ci prova Galotti in rovesciata, ma la palla è alta. Bartolotta conclude in diagonale, para Pastine. La pressione è continua e destinata a durare: la prima mezzora è praticamente tutta nella metà campo dei padroni di casa che sono decisamente contratti e con poche idee. La Lucchese si complica la vita solo al 38' con una serie di errori difensivi che comunque non sortono effetti concreti. Nel recupero un altro paio di mischie per i rossoneri, ma senza creare seri pericoli. Alla fine lo 0-0 è lo specchio dei pregi e dei difetti della squadra di Pirozzi.

La ripresa parte a razzo: prima Caggianese non trova l'attimo per concludere in area, sul contropiede Campo conclude fuori di poco. Sansaro accusa un problema muscolare, dentro Palo. Palma si divora una occasione ormai solo davanti al portiere, poi sul contropiede Borselli trova il piedone di Milan che impedisce il gol: tutto in pochi secondi. Pirozzi butta dentro Riad per cercare il jolly, e poco dopo Lorenzini. La Lucchese è in costante pressione offensiva, rischiando anche qualcosa sulle rimesse dei padroni di casa, anche perché i rossoneri ora sono meno equilibrati rispetto al primo tempo. Galotti, partita in ombra la sua, cincischia su un gran assist di Riad e l'azione sfuma: siamo al 29'. Al 38' c'è spazio anche per un gol annullato per fuorigioco a Caggianese: difficile dire se ha visto bene il guardalinee. E' un batti e ribatti può succedere di tutto. E al 94' la palla buona è per Ragghianti, ma Pastine si supera. Finisce qui: è 0-0. Tra luci e ancora qualche ombra.

Real Forte-Lucchese: 0-0

Real Forte: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Michelucci (20' st Piccione), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (20' st Gazzoli), Fantini, Borselli, Goh N'cede (42' st Lembo). A disp. Di Nubila, Vitaggio, Porcellini, Bobbio, Bartolini, Battisti. All. Verdi.

Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (12' st Lorenzini), Sansaro (2' st Palo), Pupeschi, Santeramo, Palma (10' st Riad), Russo C., Galotti (42' st Ragghianti), Caggianese, Bartolotta. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Rotondo, Maggiari. All. Pirozzi.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Note. Ammoniti: Palo, Pupeschi. Angoli: 2-5. Spettatori oltre 700 di cui 500 da Lucca.