Pari molto amaro

sabato, 25 ottobre 2025, 17:29

In una giornata ventosa e con tempo incerto, la Lucchese, con al seguito circa 500 tifosi, fa 1-1 a San Giuliano ed è un pari molto amaro: i rossoneri dopo un primo tempo senza grandi occasioni erano passati in vantaggio, avevano sfiorato il raddoppio, ma a tempo scaduto l'arbitro Garraooiu assegna un rigore ai padroni di casa, dopo averne poco prima negato uno agli ospiti e decide il pari.

Mister Pirozzi rilancia dal primo Venanzi in difesa, mentre in attacco spazio a Piazze, Riad e Caggianese. L'avvio è senza grandi sussulti, la sensazione è che mister Cordoni abbia imbrigliato bene i rossoneri con i padroni di casa ben raccolti, molto fisici e pronti a scattare di rimessa.

Il primo guizzo è di Di Paola (sempre pericoloso) al 20': Milan si distende e respinge con i pugni. La Lucchese stenta ad ingranare al 29' è Riad a provare a impegnare di testa Giacobbe, poco dopo una conclusione di Russo viene respinta dalla difesa. Il primo tempo è tutto qui: ed è veramente troppo poco.

La ripresa, con il vento che cresce di intensità, si apre con una punizione di Santeramo, ma la palla sfila sopra la traversa. Le difficoltà sono le solite: il pallone non scorre, il gioco non decolla, le occasioni latitano. Ma al 14' Piazze recupera un pallone perso, Picchi chiama agli straordinari Giacobbe che è bravissimo a ripetersi su Riad, ma Bartolotta nei pressi insacca sulla ribattuta.

Il San Giuliano non molla e dopo qualche attimo di sbandamento inizia a pressare e continua a correre a tutta birra. Mister Pirozzi dà spazio a Ragghianti al posto di Caggianese con Piazze che si accomoda sul fronte sinistro dell'attacco. Al 32' Riad si invola splendidamente in contropiede, il diagonale è deviato da Giacobbe. I padroni di casa si buttano in avanti, l'arbitro ci mette del suo: ammonisce a caso, genera il clima da corrida, nega un rigore solare a Ragghianti e in pieno recupero assegna un penalty ai padroni di casa. Davvero complimenti. Dal dischetto trasforma Cornacchia. Finisce qui. E' 1-1 amaro e sotto la pioggia scrosciante.

San Giuliano-Lucchese: 1-1

San Giuliano: Giacobbe, Gremigni (30' st Angelotti), Arnesi (30' st Bacci), Anzilota, Bozzi (22' st Doveri), Sorbo, Borgia, Amico (43' st Campani), Di Paola, Cornacchia, Gargani. A disp. Ria, Bindi, Pasquini, Angelotti, Casanova, Bacci, Nacci. All. Cordoni.

Lucchese: Milan, Venanzi (35' st Xeka), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo C., Piazze (40' st Onu), Caggianese (22' st Ragghianti), Riad. A disp. Ennached, Rotondo, Palo, Bossini, Galotti,Ragghianti, Maggiari. All. Pirozzi.

Arbitro: Garraoui di Pordenone.

Reti: 14' st Bartolotta, 50' st Cornacchia.

Note. Ammoniti: Gremigni, Piazze, Russo, Milan, Amico, Ragghianti. Angoli: 3-4.