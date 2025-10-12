Matches



La Lucchese si regala un tris

martedì, 28 ottobre 2025, 16:58

Doveva essere vittoria, per non perdere contatto con le prime in vista del turno di riposo, è vittoria è stata. Vittoria larga, 3-0, e mai in discussione quella della Lucchese contro la Sestese con gli ospiti che non hanno mai impensierito la retroguardia di casa. Tre punti molto importanti per continuare a stare nel gruppo di testa in attesa anche dei possibili rinforzi. Mister Pirozzi conferma l'undici di partenza di San Giuliano riuscendo a recuperare capitan Santeramo che era uscito per un piccolo problema muscolare a San Giuliano.

Pochi i presenti al fischio d'inizio, l'orario e il giorno hanno tenuto lontano anche gli abbonati. Cinque minuti soltanto e la Lucchese, oggi in maglia bianca, è già in vantaggio: Caggianese insacca da due passi di testa un bell'assiste di Venanzi dalla destra. Gara che si mette in discesa per la squadra di casa che ha il merito di insistere senza peraltro creare grandi pericoli. Con il passare dei minuti gli ospiti avanzano il baricentro, mentre la manovra rossonera perde un po' in precisione. Al 23' una punizione a due in area della Sestese, per un retropassaggio incauto al portiere, potrebbe essere una occasiona, ma Caggianese spara sulla barriera. Cinque minuti dopo Bartolotta si fa apprezzare in fase difensiva, strappando il pallone a Robi che si sarebbe trovato davanti a Milan. Venanzi si fa male e al suo posto ecco Xeka. Al 38' su una prolungata azione offensiva, ecco una perla di Caggianese che colpisce al volo in diagonale e porta a due reti il vantaggio.

Arriva il duplice fischio senza che i rossoneri corrano alcun pericolo: il punteggio ci sta tutto.

La ripresa inizia al piccolo trotto, la Lucchese è in pieno controllo, fa girare la palla e prova ad affondare. Al 15' st Riad ruba un pallone d'oro, si porta a spasso due avversari e serve la sfera a Piazze che deve solo metterla dentro. E' il gol che archivia il match, il primo del centravanti che viene festeggiato da tutta la squadra. A quel punto, i rossoneri tirano un po' il fiato e gli ospiti guadagnano, senza grande convinzione, metri. I minuti passano, ma se si eccettua un bell'intervento difensivo di Pupeschi, la reazione della Sestese non si vede, mentre parte la solita girandola di cambi da una parte e dall'altra. Il divario nel punteggio c'è tutto. E ora, la pausa.

Lucchese-Sestese: 3-0

Lucchese: Milan, Venanzi (30' pt Xeka), Lorenzini, Picchi (38' st Palo), Pupeschi, Santeramo (25' st Rotondo), Bartolotta, Russo C., Riad, Piazze (22' st Maggiari), Caggianese (42' st Galotti). A disp. Ennached, Bossini, Onu, Ragghianti. All. Pirozzi.

Sestese: Giuntini, Cucinotta, Safina (34' st Robi A.), Mernacaj, Biondi, Cirillo, Dianda (20' st Pisaniello), Robi G. (1' st Ermini), Fiorentino (1' st Robi), Ciotola (12' st Casati), Berti. A disp. Giusti, Burato, Belli, D'Amato, Manganiello. All. Polloni.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 5' pt e 38' pt Caggianese, 15' st Piazze

Note. Angoli: 3-3. Spettatori 1200 compresa la quota abbonati.