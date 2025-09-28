Matches



La Lucchese c'è sino all'ultimo tuffo

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:16

Finisci 1-1 tra Viareggio e Lucchese con i rossoneri che conducono il gioco per quasi tutto l'incontro ma che a pochi secondi dalla fine della partita si trovavano incredibilmente sotto in una delle poche sortite offensive dei padroni di casa. A rimettere tutto a posto ci ha pensato Riad con un gol dettato da uno straordinario gesto tecnico e dalla disperazione. Un sospiro di sollievo perché la sconfitta sarebbe stata decisamente immeritata.

Un derby, più sentito nella città di mare che nel capoluogo, ma il cui fascino e storia si perdono nella notte dei tempi che mancava da oltre 13 anni. Tanta gente allo stadio ma solo di fede bianconera visto che la gara era vietata (incredibilmente non è ancora agibile il settore ospiti) ai tifosi rossoneri.Mister Pirozzi lancia Piazza in avanti affiancato da Caggianese e Riad, confermando Bartolotta a centrocampo dove trova spazio Palma.

L'inizio è subito di quelli agonistici con una serie di falli a ripetizione, ma è la Lucchese a giocare con i padroni di casa che vanno di rimessa. E al 14' Galligani semina gli avversari ma la sua conclusione è respinta di testa da un difensore. Ma è un minuto dopo la prima vera occasione: è Piazze che da tre metri spara sul portiere. Bella azione, conclusione inadeguata. Due minuti dopo è il solito Galligani a impegnare Milan. Pupeschi prova poco dopo da fuori, palla alta. Al 29' episodio dubbio: Riad si invola, viene contrastato da un difensore di casa, per l'arbitro tutto regolare. Due minuti dopo sempre Riad imbeccato da Caggianese viene fermato per un soffio. Rossoneri decisamente più propositivi nella prima frazione.

E la ripresa inizia con un bello slalom di Riad che serve Picchi, la sua conclusione è murata involontariamente da Piazze. La Lucchese è in palla e va via bene con Picchi, serve una deviazione in corner per evitare che la squadra di mister Pirozzi si trovi davanti a Nucci. Le combinazioni si susseguono, con i minuti che passano e ancora una volta la via del gol non viene imboccata. I padroni di casa sono guardinghi e si vedono raramente nella metà campo ospite. Solita girandola di sostituzioni, e Galligani si invola concludendo sull'esterno della rete al 36'. E' un segnale di allarme: su quella fascia Galligani semina ancora il panico, crossa al centro e Pegollo in acrobazia insacca al 38'. Sembra finita, ma la Lucchese si butta rabbiosamente in avanti, e Riad trova il pari a tempo scaduto con Riad che si inventa un gol in piena area. Poi è rissa e dagli spalti arriva di tutto. Servono sette minuti di recupero, con il Viareggio che si getta disperatamente in avanti andando vicino al gol. Ma non basta: è un pari che, nonostante tutto, va stretto ai rossoneri.

Viareggio-Lucchese: 1-1

Viareggio: Nucci, Belluomini, Ivani, Lollo, D'Alessandro, Bertacca, Gabrielli, Baroni, Pegollo (43' st Morelli), Tieu ( 19' st Apolloni), Galligani. A disp. Carpita, Bertelli, Gabrielli, Romanelli, Maurelli, Giannecchini. All. Vangioni.

Lucchese: Milan, Venanzi ( Mauro), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (Ragghianti), Palma (32' st Russo C.), Piazze (43' st Galotti), Caggianese (24' st Maggiari), Riad. A disp. Ennached, Xeca, Rotondo, Palo. All. Pirozzi.

Arbitro: Pappalardo di Empoli.

Reti: 38' st Pegollo, 45'st Riad.

Note. Ammoniti: Picchi. Angoli: 3-3. Spettatori 1500.