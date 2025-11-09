Matches



Larga vittoria e primato

domenica, 30 novembre 2025, 17:55

Tutto facile per la Lucchese che batte nettamente il fanalino di coda Cenaia e si installa al vertice della classifica dopo una lunga rincorsa. Alla fine, è un che chiarisce la differenza tra le due squadre in campo. Una prestazione che ha annichilito gli avversari e mostrato ancora una volta il dinamismo, la determinazione e anche la tecnica dei rossoneri oggi in maglia bianca. Mister Pirozzi in avvio si affida all'undici che ha sbancato Montespertoli, in panchina uno dei due nuovi arrivati in settimana, ovvero l'attaccante Camilli su cui si punta per offrire altre frecce all'arco offensivo.

Inizialmente la gara stenta a decollare: si giochicchia, ma non si affonda, anche grazie a una attenta disposizione in campo degli ospiti che arrivano spesso primi sul pallone. Ma al 15' ecco la svolta: Del Rosso indovina un pallonetto che mette in difficoltà Bettarini costretto a smanacciare, sulla respinta si avventa come un falco Caggianese che insacca di testa. Quattro minuti dopo il portiere si riscatta respingendo con i piedi una conclusione di Russo. Passa un minuto e Piazza spara fuori da buona posizione. Il Cenaia ha già perso le sue sicurezze iniziali, Caggianese viene steso al limite, l'arbitro nemmeno se ne accorge. La gara sembra mettersi in discesa: al 26' Piazze prova il gol della domenica da 25 metri, avendo visto fuori dai pali il portiere che con un colpo di reni si salva in angolo. E' praticamente un monologo. Al 33' è ancora Piazze a impegnare in diagonale Bettarini. Ma sul calcio d'angolo susseguente, nulla può su un diagonale del centravanti: è il 34' e la partita ora è indirizzata anche nel punteggio. Arcidiacono prova a impegnare Milan, ma è ordinaria amministrazione e il primo tempo, ma c'è ancora spazio per una incursione di Bartolotta e un tentativo di Riad, arriva ai titoli di coda con la sensazione di una chiara differenza tra le due squadre in campo come indica la stessa classifica.

Nella ripresa, che inizia senza cambi, Russo prova subito un gol di tacco sugli sviluppi di un angolo ma il portiere ospite è attento. La Lucchese fa quello che vuole, anche se all'11' il neoentrato Fischer semina il panico nella difesa rossonera. Al 13' Del Rosso costringe al volo plastico Bettarini con un tiro da fuori. Poi sale ancora una volta in cattedra uno straripante Caggianese, che si invola sulla fascia e serve un pallone d'oro a Lorenzini: la conclusione è un tiro da giocatore di biliardo. E' il 3-0. Cinque minuti e il solito indemoniato di Caggianese si fa stendere in area: dal dischetto fa poker Riad. Che si ripete al 25' sfruttando una papera del portiere ospite ormai in barca. A quel punto, mister Pirozzi butta dentro Palma e il neo arrivo Camilli spostando Piazze sulla fascia. Palma fa giusto in tempo a ambientarsi che sul suo piede arriva l'ennesimo pallone al bacio: gol: è 6-0. C'è il tempo, oltre che per l'esordio del giovane Morisi, un altro che sta ben figurando nella Under 19, anche per il gol della bandiera degli ospiti: è Remedi a trasformare un rigore per fallo di mano al 43'. Gioco. Grinta. Gol. Primato. Sembra di sognare. Ma è tempo di pensare alla semifinale di Coppa Italia.

Lucchese-Cenaia: 6-1

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini (38' st Bossini), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (33' st Onu), Russo C. (26' st Palma), Riad (26' st Camilli), Piazze (33' st Morisi), Caggianese. A disp. Ennached, Venanzi, Galotti, Ragghianti. All. Pirozzi.

Cenaia: Bettarini, Rossi (37' st Gronchi), Lischi, Bianchi (35' st Rinaldi) Signorini, Puleo, Arcidiacono (19' st Sartini), Provinzano, Busiello, Remedi, Boumaraouan (7' st Fischer). A disp. Castaldi, Salvini, Cocucci, Santagata, Pelletti. All. Sena.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Reti: 15' pt Caggianese, 34' pt Piazze, 18' st Lorenzini, 23' st (r) e 25' Riad, 32' st Palma, 43' st Remedi (r)

Note. Ammoniti: Russo, Ennached, Morisi. Angoli: 9-1. Spettatori 1347.