Matches



Niente sorpasso

domenica, 16 novembre 2025, 16:58

Solo un pari e una prestazione che segna qualche passo indietro rispetto alle ultime gare spumeggianti. La Lucchese fa 1-1 con la Larcianese che si dimostra squadra quadrata e che accetta a viso aperto la sfida. Il pari non basta a far arrivare in vetta la squadra di Pirozzi che resta seconda.

Mister Pirozzi deve fare a meno degli acciaccati Riad e Pupeschi, sostituiti rispettivamente da Galotti e da Rotondo. Due assenze, sulla carta, non da poco. La partenza dei rossoneri (oggi in maglia bianca) è al rallentatore, con gli ospiti molto attenti in copertura, ma che collezionano i primi due angoli. E sugli sviluppi di uno di essi Michelotti trova la conclusione imparabile con la difesa che lo lascia solo: Larcianese in vantaggio: siamo all'8'. Gara subito in salita. A complicare le cose, pochi minuti dopo arriva lo stop di Picchi per un problema muscolare. Al suo posto, Russo. La prima occasione è al 18': Piazze triangola e conclude, ma Della Pina si supera e devia in angolo. La manovra, però, non è fluida: troppa frenesia e qualche errore gratuito. Al 35' arriva comunque il pari: dopo una azione insistita Russo controlla bene e scaglia un diagonale imparabile da posizione molto defilata. Nonostante il pari, la gara non decolla anche per l'atteggiamento mai remissivo degli ospiti. E quando arriva il doppio fischio dell'arbitro il risultato non fa una piega.

La ripresa comincia con una occasione per Caggianese che conclude però sull'esterno della rete: siamo al 5'. La Lucchese prova a stringere i tempi con più convinzione, gli ospiti arretrano di qualche metro e lasciano qualcosa anche sul piano della baldanza. Ma i minuti passano senza che si registrino chiare occasioni da gol. Solita girandola di sostituzioni e arriva un bell'assist di Ragghianti per Caggianese, sventato da Della Pina in uscita. Per il resto, sono solo palloni buttati in avanti e tanto impegno, ma stavolta non basta per portare a casa il bottino pieno. E il sorpasso sulla capolista Zenith non arriva.

Maggiari: SV