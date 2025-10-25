Niente sorpasso

Matches
domenica, 16 novembre 2025, 16:58
Solo un pari e una prestazione che segna qualche passo indietro rispetto alle ultime gare spumeggianti. La Lucchese fa 1-1 con la Larcianese che si dimostra squadra quadrata e che accetta a viso aperto la sfida. Il pari non basta a far arrivare in vetta la squadra di Pirozzi che resta seconda.
Mister Pirozzi deve fare a meno degli acciaccati Riad e Pupeschi, sostituiti rispettivamente da Galotti e da Rotondo. Due assenze, sulla carta, non da poco. La partenza dei rossoneri (oggi in maglia bianca) è al rallentatore, con gli ospiti molto attenti in copertura, ma che collezionano i primi due angoli. E sugli sviluppi di uno di essi Michelotti trova la conclusione imparabile con la difesa che lo lascia solo: Larcianese in vantaggio: siamo all'8'. Gara subito in salita. A complicare le cose, pochi minuti dopo arriva lo stop di Picchi per un problema muscolare. Al suo posto, Russo. La prima occasione è al 18': Piazze triangola e conclude, ma Della Pina si supera e devia in angolo. La manovra, però, non è fluida: troppa frenesia e qualche errore gratuito. Al 35' arriva comunque il pari: dopo una azione insistita Russo controlla bene e scaglia un diagonale imparabile da posizione molto defilata. Nonostante il pari, la gara non decolla anche per l'atteggiamento mai remissivo degli ospiti. E quando arriva il doppio fischio dell'arbitro il risultato non fa una piega.
La ripresa comincia con una occasione per Caggianese che conclude però sull'esterno della rete: siamo al 5'. La Lucchese prova a stringere i tempi con più convinzione, gli ospiti arretrano di qualche metro e lasciano qualcosa anche sul piano della baldanza. Ma i minuti passano senza che si registrino chiare occasioni da gol. Solita girandola di sostituzioni e arriva un bell'assist di Ragghianti per Caggianese, sventato da Della Pina in uscita. Per il resto, sono solo palloni buttati in avanti e tanto impegno, ma stavolta non basta per portare a casa il bottino pieno. E il sorpasso sulla capolista Zenith non arriva.
mercoledì, 12 novembre 2025, 23:09
Con una grande prestazione di squadra la Lucchese batte il Viareggio grazie a un gol di Piazze nella ripresa, ma sono tante le occasioni create, per gli ospiti solo un palo clamoroso a tempo scaduto. Due espulsi in un clima da derby. Ora c'è la semifinale con la Sestese.
domenica, 9 novembre 2025, 17:52
La Lucchese vince largo a Massa: finisce 3-0 e il punteggio è persino stretto. Apre le marcature nel primo tempo Santeramo, poi nella ripresa un autogol e il solito Riad chiudono la gara: commento, tabellino e foto
martedì, 28 ottobre 2025, 16:58
Contro la Sestese arriva una nuova vittoria firmata da una doppietta di Caggianese e dal primo gol di Piazze: gara mai in discussione con i rossoneri che hanno colpito e poi controllato. Commento, tabellino e foto
sabato, 25 ottobre 2025, 17:29
I rossoneri si vedono sfilare la vittoria a San Giuliano in pieno recupero dopo essere passati in vantaggio con Bartolotta. Arbitro protagonista in negativo del match che nega un rigore alla squadra di mister Pirozzi, perde il controllo della partita e assegna un penalty ai padroni di casa al quinto...