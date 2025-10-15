Matches



Una prova di forza

domenica, 9 novembre 2025, 17:52

La Lucchese vince e convince, vince per i suoi tifosi costretti da una decisione incomprensibile ad essere presenti a Massa. I rossoneri superano senza affanno, in una bella giornata di sole, i padroni di casa e sbancano il campo apuano dopo oltre 40 anni. il 3-0 finale è persino stretto a comprendere la differenza vista in campo.

Mister Pirozzi deve fare a meno all'ultimo di Venanzi che viene sostituito da un altro under sempre in difesa, ovvero Xeka; per il resto spazio a chi aveva ben figurato nell'ultima gara con i recuperati che partono tutti dalla panchina.

L'inizio, su un terreno solo apparentemente buono, è da ping pong, con palloni che schizzano senza un gran senso da una parte all'altra. Il primo squillo al 13': sugli sviluppi di un angolo va al tiro Picchi, la sua conclusione trova la gamba di un difensore. Cinque minuti dopo è Bartolotta a ciabattare un buon cross di Caggianese. Al 20' Piazze sul filo del fuorigioco si presenta davanti a Gatti sia pure in diagonale e si fa parare il tiro. Sugli sviluppi dell'angolo, perfetta incornata di Santeramo: è il gol del vantaggio rossonero. E' il 20'. I rossoneri insistono: al 28' Bartolotta ben servito da Riad colpisce di testa, ma la palla è alta sulla traversa. Poi è Riad a impegnare Gatti. E' un monologo, quello della squadra di mister Pirozzi. E al 44' ancora Riad chiama in causa Gatti che si supera. Per il primo tempo può bastare ed è un risultato stretto.

A inizio ripresa, finalmente, la Lucchese dà l'accelerata: prima Caggianese si fa sessanta metri di campo, spara un diagonale che si stampa sul palo, la sfera finisce addosso a Marchini e da lì in rete. Siamo al 2', tre minuti e ancora un gol: stavolta è Riad di testa a mettere in ghiaccio il risultato. La Massese è stordita, incapace di reagire. Ci prova Mariani al 12' con una conclusione che finisce di poco alta sulla traversa. C'è spazio per l'esordio di Del Rosso, mentre Caggianese trova il sistema di impegnare Gatti su punizione. Il resto è accademia. La Lucchese è seconda e avanza la sua candidatura.

Massese-Lucchese: 0-3

Massese: Gatti, Lasagna (39' pt Mapelli), Marchini (31' st Favret), Zavatto, Bertipagni, Lucaccini, Centonze (31' st Baudi), Caponi, Buffa, Babacar (1' st Mariani), Lucchesi (41' st Bacci). A disp. Cozzolino, Biagi, Maffei, Bonni. All. Biancalana.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi (41' st Galotti), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (26' st Del Rosso), Russo C., Piazze (37' st Maggiari), Riad (31' st Ragghianti), Caggianese (31' st Palma). A disp. Ennached, Mauro, Rotondo, Onu, Palma. All. Pirozzi.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 20' pt Santeramo, 2' st Marchini (aut.), 5' st Riad

Note. Ammoniti: Buffa, Bartolotta, Picchi, Bertipagani. Angoli: 3-8. Spettatori 300 circa.