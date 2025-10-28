Matches



Missione compiuta

domenica, 23 novembre 2025, 16:46

Che sofferenza! La Lucchese espugna Montespertoli al termine di una gara tirata, sempre in bilico con i padroni di casa che hanno più volte messo in difficoltà i rossoneri, ma alla fine grazie al maggior tasso tecnico e ad alcuni numeri individuali uniti alla solita capacità di soffrire sono arrivati tre punti importanti in chiave vertice della classifica. Mister Pirozzi ritrova Riad in attacco e a centrocampo Picchi viene sostituito da Russo.

Gara che si disputa davanti a un manipolo di spettatori di casa e un numero di carabinieri a dir poco nutrito: evidentemente il prefetto di Firenze, a spese del contribuente, ha pensato bene di premunirsi nel caso alcuni tifosi rossoneri avessero (mai successo in passato) deciso di venire comunque a Montespertoli nonostante il discutibile divieto.

L'avvio è di marca rossonera che provano a spingere senza comunque produrre effetti concreti, i padroni di casa però sono pronti a ripartire in contropiede, mostrando buona reattività. Con il passare dei minuti è semmai la Lucchese a spegnersi, e l'assenza di Picchi si nota, ma al 17' Caggianese si inserisce molto bene e viene steso da Romano, per l'arbitro incredibilmente non c'è nulla. Un minuto dopo altro evidente fallo, stavolta ai danni di un giocatore di casa a poco dall'area di rigore: la signora Foresi persiste nell'errore e lascia continuare. E' in giornata, ci auguriamo solo in questa giornata, no. La partita, arbitro a parte, non decolla e sono semmai i padroni di casa in un paio di circostanze a creare problemi: al 33' Zefi costringe Milan alla risposta in tuffo. E' come se non venisse trovato il bandolo della matassa, con molti errori di misura che si sommano a tanta volontà ma anche a poche idee chiare anche perché i padroni chiudono ogni spazio. E i primi 45' sono tutti qui. Serve di più, serve qualche guizzo.

Nella ripresa la Lucchese parte subito in avanti e lo fa con maggiore precisione e determinazione. Al 4' una percussione di Caggianese finisce nel nulla. Un minuto dopo Riad non aggancia un pallone invitante. Al 9' su un contropiede, il Montespertoli ha una occasione clamorosa con Zefi che arriva scomposto sul cross e colpisce malissimo di testa a tre metri dalla porta di Milan. Occasione colossale. Non è la solita Lucchese, persino inutile sottolinearlo ancora, anche nella fase difensiva che più volte pare messa in difficoltà soprattutto sulla fascia . Il ritmo è frenetico e i rossoneri hanno tutto da rimettere. Serve una giocata e la inventa Caggianese al 21' che mette un pallone d'oro e sul secondo palo insacca Bartolotta. Ora l'inerzia cambia: Russo tre minuti dopo sfiora il raddoppio con un missile, bravo il portiere di casa. Il Montespertoli prova a riversarsi in avanti, Milan è reattivo su un colpo di testa di Maltomini, poi sulla respinta gli avanti di casa concludono alto. Ma la pressione non cala. Gli ultimi minuti sono intensissimi. E' una lotta al coltello su ogni pallone. Palma guadagna metri e scaglia un missile dal limite: fuori di un soffio: siamo al 41'. La Lucchese, a differenza di quanto accaduto a San Giuliano, non si fa schiacciare e in pieno recupero trova il gol che chiude il match: è Riad a battere il portiere al secondo tentativo dopo una prima respinta. E' finita. Tre punti pesanti. Anzi, pesantissimi.

Montespertoli-Lucchese: 0-2

Montespertoli: Romano, Fiaschi, Corradi, Salvadori (27' st Biliotti), Trapassi, Vallesi, Zefi (43' st Lensi), Bettoni (27' st Marcacci)), Granucci, Maltomini, Rosi. A disp. Biotti, Spini, Mancini, Ciuffi, Vignozzi, Lotti. All. Sarti.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Onu), Russo C. (27' st Palma), Riad, Piazze, Caggianese. A disp. Ennached, Bossini, Russo L., Galotti, Morisi, Maggiari, Ragghianti. All. Pirozzi.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Reti: 21' st Bartolotta, 49' st Riad

Note. Ammoniti Bettoni, Xeka, Caggianese. Angoli: 2-4. Spettatori 150 circa.











