La Lucchese vola in semifinale

mercoledì, 12 novembre 2025, 23:09

E' una bella Lucchese quella che si aggiudica il derby con il Viareggio, un derby che valeva l'accesso alle semifinali toscane di Coppa Italia contro la Sestese. Una vittoria netta, meritata, sofferta, mai messa in dubbio se non per un istante, in pieno recupero, con un palo degli ospiti.

Mister Pirozzi conferma l'undici vittorioso di Massa con l'eccezione di Del Rosso che a centrocampo prende il posto di Russo. Gara secca per accedere alla semifinale regionale della Coppa Italia, con rossoneri e bianconeri che si tornano ad affrontare a circa un mese di distanza dalla partita di campionato conclusasi 1-1 a Viareggio. Sul campo del Porta Elisa che ha cambiato volto grazie alle semine delle scorse settimane e che si presenta finalmente di un bel verde, sono subito i padroni di casa a farsi minacciosi: al 2' Bartolotta sugli sviluppi di un angolo sfiora il palo regalando l'effetto del gol con la palla che finisce sull'esterno della rete. Al 10' è Piazze a incornare benissimo, Nucci si supera. Fioccano gli angoli per i rossoneri (e anche qualche calcione dalla difesa ospite), ma la superiorità nella fase iniziale è netta. Al 22' Caggianese si inventa una traiettoria incredibile e centra la traversa con un tocco provvidenziale di Nucci. Per gli ospiti c'è da registrare un mischione in area rossonera che alla fine viene sbrogliato dalla difesa: siamo al 37'. Bartolotta ci prova un minuto dopo, ma la conclusione è murata. Al 41' Riad si divora il gol da un metro dalla porta su cross Piazze. Il primo tempo è un monologo. E' mancato solo il gol. E ovviamente non è un dettaglio.

Nella ripresa, gli ospiti provano inizialmente ad avanzare il raggio di azione dopo i primi 45' passati davvero in trincea. Galligani ci prova su punizione ma la palla sfila sul fondo. Come sul fondo termina una conclusione di Piazze pochi minuti dopo. La Lucchese insiste, crea superiorità in avanti, colleziona angoli, ma le occasioni non arrivano con la frequenza del primo tempo. C'è anche un gol annullato per fuorigioco a Piazze: è una questione di centimetri. Siamo al 23'. Un attimo dopo ci prova Bartolotta. Ora è un assalto. E al 31' è Piazze a sbloccare in area: vantaggio strameritato. Ora tocca agli ospiti rompere gli indugi e svegliarsi dal torpore. I bianconeri provano a gettarsi in avanti, con un attacco ora a quattro. Al 41' Caggianese e Gabrielli vengono quasi alle mani: rosso per tutti e due. La tensione è palpabile, mentre l'arbitro assegna sei minuti di recupero. E al quinto dei sei Apolloni coglie un palo clamoroso. Ma è l'unico sussulto: è finita. La Lucchese vola in semifinale e ora toccherà affrontare la Sestese.

Lucchese-Viareggio: 1-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi, Pupeschi (35' st Rotondo), Santeramo, Bartolotta, Del Rosso (30' st Russo C.), Riad (44' st Ragghianti), Piazze, Caggianese. A disp. Ennached, Mauro, Onu, Palma, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.

Viareggio: Nucci, Gabrielli (38' st Morelli), Ivani (17' st Bertelli), Brondi, Videtta, Belluomini (30' st Apolloni), Gabrielli, Baroni (26' st Giannotti), Pegollo, Purro (42' st Kapieu), Galligani. A disp. Carpita, Barsotti, Romanelli, Maurelli. All. Vangioni.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 31' st Piazze

Note. Ammoniti: Lorenzini, Galligani, Picchi, Belluomini. Espulsi Caggianese e Gabrielli. Angoli: 6-0.