Pari con grande spavento e troppe amnesie

domenica, 21 dicembre 2025, 17:19

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, a Fucecchio la Lucchese rimedia un pari quando ormai sembrava destinata al primo stop in campionato. Un pari per 2-2 che consente, sia pure in coabitazione, di mantenere il primato e che testimonia da un lato l'evidente appannamento dei rossoneri, dall'altro la loro voglia di non mollare visto che a un certo punto si erano trovati sotto di due gol.

Mister Pirozzi cambia parecchio, in parte per scelta in parte per le non perfette condizioni di molti giocatori alle prese con stati febbrili. In difesa si rivedono Pupeschi e Venanzi, a centrocampo Picchi e Sansaro, in avanti Riad affianca Camilli e Caggianese.

Gara che è subito viva. E' al 7' i padroni passano in vantaggio: Geniotal trova la spizzata giusta sugli sviluppi di un angolo. La replica immediata di Riad si perde sopra la traversa. I rossoneri, anche oggi in maglia bianca, provano a insistere, i minuti passano ma è Melani a non cogliere l'impatto con il pallone che poteva mettere una seria ipoteca sulla gara. L'appuntamento è solo rinviato: al 31' il soli Geniotal tira da fuori, Milan si fa sorprendere: ed è 2-0 per i padroni di casa. La Lucchese anche oggi non pare avere lo smalto messo in mostra sino a solo un mese fa: tanta confusione e anche una sostanziale prevedibilità. Al fischio dell'intervallo si registrano, nel recupero, due occasioni consecutive di Riad e Lorenzini a cui si oppone il portiere di casa.

Pirozzi passa alle maniere forti e cambia quattro giocatori nell'intervallo: dentro Colferai, Piazza, Russo e Del Rosso. Le sostituzioni paiono dare maggiore brillantezza, la Lucchese accenna a un forcing in area. E' solo una ingannevole sensazione, visto che le occasioni continuano a latitare. Sterile supremazia, nulla più. Cross in area senza alcuna speranza di creare pericoli, possesso palla, ovviamente anche per l'inevitabile arretramento dei padroni di casa più che paghi dall'andazzo preso dalla gara. La gara si riapre improvvisamente al 32' grazie a Santeramo che sfrutta a dovere un angolo. E due minuti dopo, in un pallone scaraventato in area Camilli fa l'incredibile pari. Ora i rossoneri ci credono: Santeramo scalda i guanti al portiere su punizione, e sulla ribattuta Piazze si fa respingere il tiro. E poco dopo Camilli spara alle stelle una ottima occasione. Ci sarebbe spazio per la vittoria, che non arriva, ma il pari salva il primato e fa classifica e morale. Ora c'è da riprendere energie.

Fucecchio-Lucchese: 2-2

Fucecchio: Del Bino, Compagnucci (44' st Usai), Arapi, Lecceti, Malanchi, Goretti, Pieri, Melani, Fiorini, (7' st Agostini) Geniotal, Princiotta (7' st Cristodoro). A disp. Rocchi, Berhoxha, Cioni, Lamberta, Sgherri, Guerrucci. All. Menichetti.

Lucchese: Milan, Venanzi, Lorenzini (31' st Onu), Picchi (1' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (1' st Colferai), Sansaro (1' st Russo), Riad, Camilli, Caggianese (1' st Piazze). A disp. Ennached, Xeka, Rotondo, Ragghianti.

Arbitro: Lachi di Siena.

Reti: 7' e 31' pt Geniotal, 32' st Santeramo, 34' st Camilli

Note. Ammoniti: Santeramo. Angoli: 3-3.