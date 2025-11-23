Matches



La Lucchese torna alla vittoria

domenica, 14 dicembre 2025, 14:30

di emanuela lo guzzo

Lucchese-Sporting Cecina 2-1

Lucchese: Milan, Venanzi (31’st Xeka), Lorenzini, Picchi (24’st Russo), Rotondo, Santeramo, Bartolotta (11’st Riad), Del Rosso, Colferai, Camilli (44’st Piazze), Caggianese (24’st Palma) A disposizione: Ennached, Onu, Sansaro, Ragghianti.

Allenatore: Pirozzi

Sporting Cecina: Pagni, Fiorentini, Barlettani, Hanxhari (19’st Lika), Startari, Lorenzini, Brizzi (44’st Londi), Diagne, Scarpa, Pardera, El Falahi (35’st Di Tanto). A disposizione: Fogli, Ricciardi, Zazzeri, Lega, Moroni, Foti.

Allenatore: Miano

Arbitro: Iglio della sezione di Pistoia, assistenti Scanu di Valdarno e Corcione di Pisa

Reti: 11’pt Camilli, 43’pt Scarpa, 39’st Camilli

Note: Ammoniti Bartolotta, Santeramo, Rotondo, Lorenzini T., Di Tanto.

LUCCA – La Lucchese torna alla vittoria davanti al proprio pubblico al termine di una gara tirata ed emozionante decisa negli ultimi minuti da una rete di Camilli alla sua prima doppietta in maglia rossonera.

Un risultato che consolida il primato in classifica e carica ulteriormente l’ambiente in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì.

Avvio determinato da parte dei rossoneri che fin dalle prime battute dimostrano di voler riscattare la prova opaca di domenica scorsa. Mister Pirozzi, che ritrova Picchi recuperato dall’infortunio, rinuncia a Riad dal primo minuto schierando Camilli dall’inizio.

Ed è proprio quest’ultimo a firmare il vantaggio dei rossoneri all’11’ con un diagonale chirurgico dopo un ottimo recupero. Primo gol in maglia rossonera per l’attaccante arrivato da due settimane.

La Lucchese non si accontenta e continua a spingere andando vicina al raddoppio prima con Colferai e poi con Camilli la cui conclusione è deviata sulla linea di porta.

Sul finale del primo tempo il Cecina però riesce a riagganciare la Lucchese con un preciso pallonetto di Scarpa la cui traiettoria sorprende Milan. Si va dunque al riposo sul pari.

A inizio ripresa il Cecina, che scende in campo con piglio più deciso, trova subito una tripla occasione per ribaltare il risultato ma super Milan si oppone salvando la sua porta.

Al nono è la Lucchese pericolosa con Caggianese che sfiora il palo a sinistra di Pagni.

Mister Pirozzi ricorre alle sostituzioni: richiama Bartolotta e manda in campo prima Riad che si rende subito protagonista di una buona iniziativa ostacolata, e poi Palma e Russo per Caggianese e Picchi.

Al 38’ grande intuizione di Riad che imbecca benissimo Camilli che si fa ipnotizzare da Pagni fallendo una ghiottissima occasione. Ma è lo stesso Camilli a farsi perdonare un minuto dopo raccogliendo un tiro sbagliato di Del Rosso e andando a gonfiare la rete per la seconda volta.

Esplodono il Porta Elisa e la panchina rossonera.

Il finale è al cardiopalma e il triplice fischio arriva come una liberazione con la curva ovest che continua a cantare e sostenere i rossoneri, come sempre, ben oltre il novantesimo.