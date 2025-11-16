Matches



Solo un punto ma la Lucchese allunga in classifica

domenica, 7 dicembre 2025, 17:37

Un pari per allungare in classifica. Ai rossoneri è bastato uno 0-0 senza grandi emozioni a Perignano per guadagnare un punto sulla diretta inseguitrice Zenith Prato che ha perso, a sorpresa e sul proprio terreno lo scontro diretto, contro il Viareggio che ora si rifà sotto. Trasferta ancora una volta senza i tifosi al seguito per un ingiustificato e ingiustificabile divieto da parte di chi dovrebbe, sottolineiamo il condizionale, gestire l'ordine pubblico. Per la terza volta la Lucchese è da sola fuori casa. Mister Pirozzi si affida ancora una volta al suo gruppo storico e al fischio d'inizio ritrovano una maglia da titolare Caggianese, Piazze e Russo che in Coppa non avevano potuto giocare o erano entrati in corso d'opera. In panchina, finalmente, riappare Picchi, reduce dall'infortunio muscolare.

L'avvio è per i padroni di casa che provano a premere sfruttando anche le ridotte dimensioni del campo, ma i rossoneri si rendono subito pericolosi con una serpentina di Caggianese su cui non va troppo per la leggera un difensore per fermare la sua corsa verso la porta. Al 16' Stringara prova a coordinarsi dal limite: la palla vola alta sulla traversa. Gioco però se ne vede poco, tanta fisicità e qualche errore di misura con la Lucchese che fatica a imporsi. Al 30', grazie al solito infaticabile Piazze, i rossoneri mettono in condizioni Caggianese di concludere: il suo tiro è neutralizzato in due tempi da Rizzato. Tre minuti dopo l'estremo di casa si ripete su una bella conclusione di Riad che lo costringe all'angolo. Poi è un susseguirsi di batti e ribatti, di contatti molto maschi. Serve una giocata, che però non arriva all'intervallo lo 0-0 è la fotografia nitida del match.

Mister Pirozzi prova a dare sostanza in avanti e butta dentro Camilli al posto di un opaco Riad. Al 5' ennesimo episodio dubbio del campionato in area dei padroni di casa: Bartolotta viene spinto da dietro per l'arbitro non c'è nulla, un attimo prima ci aveva provato Piazze in una mischia furiosa. La sensazione è che la Lucchese si sia data maggiore ordine e velocità rispetto alla prima frazione. Ma è un fuoco di paglia: è Stringara al 18' a trovarsi solo in area rossonera: scivola sul pallone e l'occasione di volatilizza. Pirozzi si gioca anche la carta Colferai al posto di Piazze e poi quella di Picchi al posto di Del Rosso e infine quella di Palma al posto di Russo. I rossoneri provano il forcing finale: Bartolotta sfiora il palo, le mischie in area si intensificano, ma l'acuto stavolta non arriva. Alla fine è solo un punto: non si può sempre vincere anche se resta il rammarico per una occasione per allungare che è stata in parte gettata.

Perignano-Lucchese: 0-0

Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Passerotti, Vittorini, Meucci, Stringara (38' st Kapidani), Mearini (43' st Garunja), Remedi (11' st Pagni), Regoli (32'ì st Sottile). A disp. Tirabasso, El Ouardi, Taverni, Rofi, Lovo. All. Fanani.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso (24' st Picchi), Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Russo (27' st Palma), Riad (1' st Camilli), Piazze (20' st Colferai), Caggianese (46' st Ragghianti). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Galotti. All. Pirozzi.

Arbitro: Marchi di Siena.

Note. Ammoniti: Meucci, Piazze. Angoli: 1-4.