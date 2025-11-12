Matches



Obiettivo finale raggiunto

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:52

In una serata fredda e umida la Lucchese si qualifica per la finale regionale della Coppa Italia, dove il 17 dicembre incontrerà la Sangiovannese che nel pomeriggio è riuscita a spuntarla ai calci di rigore. Gara insidiosa e spigolosa quella contro la Sestese, vincitrice uscente, condizionata da un arbitraggio non all'altezza e sempre sul punto di perdere il controllo del match molto fisico.

Mister Pirozzi decide di lanciare un inedito tandem in avanti: spazio a Colferai e Camilli, arrivati a Lucca pochi giorni fa. A centrocampo ritrova una maglia da titolare Palma con Russo che si accomoda in panchina a rifiatare e a lui fa compagnia Piazze, Caggianese, invece, sconta una giornata di squalifica rimediata contro il Viareggio nel quarto di finale. Ospiti che partono subito molto aggressivi con l'arbitro Briganti che fatica a capirci qualcosa sin dalle prime battute e non fischia almeno tre falli evidenti ai danni dei rossoneri stasera in maglia bianca. Ritmi alti ma pochi spunti pericoli nei primi trenta minuti: il canovaccio è subito chiaro, Lucchese a impostare, ospiti che provano a pungere con azioni rapide. La squadra di mister Pirozzi non è però precisa come al solito e fatica a trovare il bandolo della matassa. La prima vera occasione è di Palma al 35': il suo tiro da fuori sfiora la traversa. E' l'antipasto del gol: mischione in area e tocco vincente del solito Palma. L'arbitro sale in cattedra, ma le premesse c'erano come detto dai primi minuti, negando due rigori che avrebbe visto un cieco prima su Palma e poi su Riad nella solita azione. Siamo al 43' e l'ambiente inevitabilmente si scalda. Un componente della panchina viene espulso. Nel recupero c'è il tempo anche per una punizione di Colferai (ottimo esordio) che Giusti para non senza difficoltà.

Nella ripresa il direttore si fa apprezzare subito per un solare calcio d'angolo negato ai rossoneri. E per fortuna ci pensa Palma, ancora una volta in mischia, a raddoppiare: è il 13'. La gara inizia a incanalarsi e potrebbe chiudersi al 25' con Camilli che sfiora la traversa con un colpo di testa sottomisura. Una manciata di minuti dopo Giusti si supera su un altro colpo di testa, stavolta di Rotondo. Poi il solito valzer delle sostituzioni tra cui quella di Ragghianti, in campo a poche ore dalla morte del padre, stimatissimo medico, a cui la Curva ha dedicato un commovente striscione. Finisce qui: per la Lucchese è una finale più che meritata. Una vittoria ancora una volta convincente.

Lucchese-Sestese: 2-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (39' st Ragghianti), Palma (19' st Russo), Riad (47' st Onu), Camilli (31' st Piazze), Colferai. A disp. Ennached, Venanzi, Morisi, Bossini, Galotti. All. Pirozzi.

Sestese: Giusti, Cucinotta, Dianda, Arango, Biondi, Cirillo, Safina, Casati (11' st Pisaniello), Berti, Manganiello (16' st Fiorentino), Ermini (32' st Ciotola). A disp. Giuntini, D'Amato, Gaffarelli, Marnnacaj, Scarpelli, Patrignani. All. Polloni.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Reti: 28' pt e 13' st Palma.

Note. Ammonit: Ermini, Bartolotta, Biondi, Milan, Riad, Piazze. Angoli: 6-1. Spettatori 850.