Pari in extremis

mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:00

Sul terreno del Grosseto, i rossoneri recuperano a tempo scaduto una gara che sembrava ormai persa con il Belvedere che passato in vantaggio è stato recuperato solo a tempo scaduto e dopo che la formazione di mister Pirozzi aveva sbagliato anche un rigore. Un pari che lascia a desiderare come gioco espresso, per alcune lacune difensive e certi limiti offensivi, ma che lascia immutata la classifica al vertice visto il pari casalingo della Zenith. Mister Pirozzi sorprende un po' tutti e schiera una formazione con due terminali offensivi, (Piazze e Camilli) con Palma trequartista, ma la notizia del giorno è il recupero finalmente tra i titolari di Picchi. Caggianese e Colferai (il secondo un po' acciaccato) sono in tribuna.

L'avvio è dei padroni di casa che si vedono regalare una punizione dall'arbitro (c'era invece fallo su Santeramo) e sulla conseguente mischia inn area Borboryo cicca il tap in. La Lucchese stenta ad entrare in partita, e al 12' serve il miglior Milan per evitare il vantaggio dei grossetani con Blanchard che calibra un preciso colpo di testa. La risposta è affidata ad un diagonale di Piazze che termina sul fondo tre minuti dopo. Al 24' Lorenzini prova un tiro cross che sorprende Pini: il portiere para con difficoltà sulla linea di porta. Al 28' è Palma a non trovare la coordinazione giusta a due passi dalla porta. Poi più nulla da segnalare se non un predominio sterile dei rossoneri sino al duplice fischio con i padroni di casa che si limita a giocare di rimessa.

Nella ripresa, subito il vantaggio del Belvedere che parte ancora una volta meglio: Milan si supera su Canessa, ma sulla ribattuta di Capoduri lasciato solo non può fare nulla. La Lucchese prova a reagire ma la testa non ragiona: si continua con i cross dalla tre quarti quando in area avversaria ci sono corazzieri. Al 19' l'episodio che potrebbe riaggiustare la gara: fallo di mano di Cretella, dal dischetto Camilli spara una conclusione debole e centrale. Mister Pirozzi ne cambia tre, cerca quel movimento sulle fasce che non si è visto e butta dentro Fedato, Tosi e Ragghianti. Pochi minuti dopo ecco anche Bartolotta, ma i rossoneri pur attaccando non creano pericoli. Ci vuole una sventola di Fedato al 28' per regalare qualche emozione, ma si gioca sui nervi e nemmeno l'ingresso di Riad sortisce effetti. C'è spazio giusto per l'espulsione di Rotondo dalla panchina e per un gol annullato (ma il guardalinee aveva già la bandiera alzata e nessuno ha capito il perché) a Santeramo. Sembra finita e invece ci pensa ancora Riad mentre gira l'ultimo giro di lancette a fare pari sottomisura. E' un pari comunque importantissimo, visto che il pareggio della Zenith.

Belvedere-Lucchese: 1-1

Belvedere: Pini, Fregoli, Pecciarini, Cretella, Borboryo, Blanchard, Capoduri, Faenzi, Canessa (42' st Tenci), Bartolini, D'Angelo. A disp. Balassone, Del Conte, Veronesi, Cret Catalini, Consonni, Tantone, Colledan, Pecchia. All. Giallini.

Lucchese: Milan, Venanzi (19' st Ragghianti), Lorenzini (19' st Tosi), Picchi (24' st Bartolotta), Pupeschi, Santeramo, Del Rosso, Russo, Camilli, Palma (30' st Riad), Piazze (19' st Fedato). A disp. Ennached, Xeka, Rotondo, Sansaro. All. Pirozzi.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Reti 2' st Capoduri, 45' st Riad

Note. Ammoniti: D'Angelo. Espulso Rotondo dalla panchina. Angoli: 3-3. Camilli sbaglia un rigore al 17' st











































