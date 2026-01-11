Matches



Avanti così: la corsa continua

sabato, 31 gennaio 2026, 17:22

Ancora Riad e una sua magia permettono alla Lucchese di passare in casa del Castelnuovo Garfagnana di misura. Un match molto combattuto e sempre sul filo di lana che consente ai rossoneri di mantenere la testa della classifica comunque vadano le inseguitrici.Come prevedibile, visto il bel successo, mister Pirozzi si affida in partenza all'undici che ha battuto il Viareggio nello scontro diretto, in panchina si rivede però Picchi che va a fare compagnia al nuovo arrivato Zenuni che sta cercando di trovare il giusto stato di forma dopo aver giocato solo spiccioli di gara nella Reggina.

La prima occasione dopo pochi secondi è per i padroni di casa con Nardi che spara alto da buona posizione. Non è un caso, perché i gialloblù manifestano buona aggressività e personalità, peraltro già viste all'andata, anche nei minuti successivi. La Lucchese, oggi in maglia bianca, parte guardinga, forse con un passo un po' troppo felpato proprio a causa della pressione del Castelnuovo che pare trovarsi meglio sul terreno in sintetico. Ci vogliono una ventina di minuti perché la squadra di Pirozzi inizi a distendersi: è Riad al 21' che ci prova dal limite, palla a lato. Pochi secondi dopo ci prova Fedato, ma Biggeri blocca. L'inerzia della gara sembra cambiare con la Lucchese che alza il baricentro pur non rendendosi pericolosa sino alla fine di un primo tempo che non regala certo emozioni.

Manca fosforo e Pirozzi corre ai ripari facendo esordire Zenuni a inizio ripresa per dare forza e idee al centrocampo. In una manciata di secondi, siamo intorno al 7', la Lucchese va vicina al gol prima con Riad poi soprattutto con Zenuni. Tre minuti e arriva il vantaggio: fa tutto Riad che sgancia un missile dai venti metri letteralmente imparabile e si lancia verso il settore ospiti per esultare insieme ai tifosi rossoneri. Per l'attaccante la gioia dura poco: sette minuti dopo deve lasciare il campo per un problema muscolare. Problemi anche per il portiere di casa che viene sostituito poco dopo. In mezzo alla girandola di sostituzioni c'è la traversa di Bartolomei a Milan battuto. Il Castelnuovo accentua la pressione, la Lucchese si mette l'elmetto ma si lascia schiacciare troppo: a una manciata di secondi dal 45' Pupeschi sbroglia una situazione pericolosissima in area. Quattro minuti di recupero e si può tirare un sospiro di sollievo. Tre punti pesanti, tre punti per continuare in testa.

Castelnuovo G.-Lucchese: 0-1

Castelnuovo G.: Biggeri (Barghini), Quilici, Morelli, Cecilia, Leshi (27' st Fall), Bartolomei, Casci, Cecchini, Micchi (27' st Condè), Nardi, El Hadouni. A disp. Bigondi, Caiaffa, Marcovina, Micchi, Lunardi, Giorgieri. All. Grassi.

Lucchese: Milan, Xeka (34' st Lorenzini), Tosi, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (1' st Zenuni), Camilli (34' st Ragghianti), Fedato, Riad (18' st Colferai). A disp. Ennached, Venanzi, Palma, Picchi, Zenuni, Piazze. All. Pirozzi.

Arbitro: Manduzio di Livorno.

Reti: 11' st Riad

Note. Ammoniti: Santeramo, Bartolomei, Fedato, Pupeschi, Cecchini. Angoli: 4-8. Spettatori 1300, oltre 700 dei quali da Lucca.