Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

fb gl

Panda

Matches

Un altro pari, ma la Lucchese resta in testa

domenica, 4 gennaio 2026, 18:18

In uno stadio bucolicamente circondato dai vigneti ma praticamente privo di copertura minima per i telefoni, la Lucchese non va oltre un nuovo pari contro la Cerretese. E' un pareggio che non soddisfa anche perché conferma i limiti della squadra rossonera che fatica troppo, davvero troppo, per riuscire a vincere, ma che lascia la classifica così com'è visti i pari anche di Zenith e Viareggio. Mister Pirozzi, un po' a sorpresa, rilancia Palma a centrocampo, mentre Picchi non è nemmeno in panchina dove si accomoda Bartolotta. In avanti, ecco Riad, Camilli e Colferai.

I rossoneri erano attesi con curiosità e un pizzico di preoccupazione alla ripresa del campionato, dopo che nel mese di dicembre avevano dato segnali di rallentamento. L'avvio vede i padroni di casa, una delle squadre più in forma del momento, subito aggressivi. Ma è la Lucchese che sblocca il match al 15' grazie a una percussione quasi rugbistica di Camilli che buca la difesa e segna per il tripudio dei trecento tifosi giunti a Cerreto Guidi. I padroni di casa non ci stanno e si riversano subito avanti. Bouhafa ha palla buona di testa al 18', ma la conclusione è centrale e Milan può respingere. Poi la gara pare assestarsi ma non per questo a diminuire come intensità. Al 31' ci prova Palma al termine di una bella combinazione: palla che si perde sul fondo. La replica è di Ferrara che ci prova di testa al 36' ma colpisce alto. E sempre Ferrara tre minuti dopo si beve Venanzi, Pupeschi è bravo a chiudere in angolo. Al 42' Russo di testa colpisce il palo a portiere battuto, al termine di una azione avvolgente dei rossoneri: poteva indirizzare la gara già nei primi 45'. Che finiscono senza altri sussulti.

La ripresa comincia con i padroni di casa subito in avanti, la gara è apertissima. Bouhafa ci prova da dentro l'area al 13', ma la palla si perde sul fondo. A metà ripresa i primi cambi: dentro Caggianese Sansaro, fuori Colferai e Palma. Santeramo non trova l'impatto giusto di testa sugli sviluppi di un angolo. La porta la trova invece Orsucci con un tirocross che inganna Milan: è il 28'. Al 31' la palla buona per ritornare in vantaggio è sulla testa di Riad che conclude fuori di poco. Poi è la volta di Caggianese su punizione, ma la palla finisce tra le braccia di Battini. Passano i minuti, i rossoneri perdono lucidità e rischiano anche sulle ripartenze dei padroni di casa. A completare le difficoltà, a una manciata di minuti dal termine arriva anche l'espulsione di Del Rosso. Finisce qui: e il 2026 inizia come era finito il 2025: con un pari che lascia comunque i rossoneri in testa. 

 

Cerretese-Lucchese: 1-1

Cerretese: Battini, Orsucci, Dal Porto (21' st Bargellini), Nieri, Romiti, Mordogà, Stringara (21' st Sogli), Gargiulo, Melani, Bouhafa, Ferrara. A disp. Cirillo, Tramacere, Cappelli, Lapi, Shaid, Camaiani. All. Petroni.

Lucchese: Milan, Venanzi (40' st Xeka), Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Palma (21' st Bartolotta), Russo (32' st Sansaro), Riad, Camilli, Colferai (21' st Caggianese). A disp. Ennached, Onu, Ragghianti. All. Pirozzi.

Arbitro: Magherini di Prato.

Reti: 15' pt Camilli, 28' st Orsucci.

Note. Ammoniti: Nieri, Romiti, Pupeschi, Russo, Battini, Caggianese, Mordogà, Sansaro. Espulso Del Rosso. Angoli: 7-5. Spettatori 500 circa oltre la metà da Lucca.

 

  

 

 

bonito

Esseci stampa

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

panda estivo 2025

fb gl

Panda

Altri articoli in Matches

domenica, 21 dicembre 2025, 17:19

Pari con grande spavento e troppe amnesie

A Fucecchio, la Lucchese recupera due reti in una gara che sembrava compromessa: dopo un primo tempo abulico contrassegnato da due gol dei padroni di casa, nella ripresa Santeramo e Camilli trovano il pari che salva il primo posto in classifica. Commento, tabellino e foto

mercoledì, 17 dicembre 2025, 21:48

Black out finale

Una Lucchese a tratti irriconoscibile perde la finale di Coppa Italia e viene battuta per 2-1 dalla Sangiovannese: Caggianese illude con un rigore poi i valdarnesi ribaltano la gara e vincono il trofeo. Commento, tabellino e foto

domenica, 14 dicembre 2025, 14:30

La Lucchese torna alla vittoria

Con una bella doppietta di Camilli, i rossoneri tornano alla vittoria superando, non senza difficoltò, lo Sporting Cecina con il risultato di 2-1 e rimangono in solitaria la vetta. Commento, tabellino, foto

domenica, 7 dicembre 2025, 17:37

Solo un punto ma la Lucchese allunga in classifica

I rossoneri danno vita a una prestazione in tono minore a Perignano dove non vanno oltre lo 0-0 e dove costruiscono ben poche occasioni da gol rimanendo invischiati nella partita dal grande spessore agonistico dei padroni di casa, ma guadagnano comunque un punto in classifica sulla Zenith.

Ricerca nel sito

bonito

Esseci stampa

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px