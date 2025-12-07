Matches



Un altro pari, ma la Lucchese resta in testa

domenica, 4 gennaio 2026, 18:18

In uno stadio bucolicamente circondato dai vigneti ma praticamente privo di copertura minima per i telefoni, la Lucchese non va oltre un nuovo pari contro la Cerretese. E' un pareggio che non soddisfa anche perché conferma i limiti della squadra rossonera che fatica troppo, davvero troppo, per riuscire a vincere, ma che lascia la classifica così com'è visti i pari anche di Zenith e Viareggio. Mister Pirozzi, un po' a sorpresa, rilancia Palma a centrocampo, mentre Picchi non è nemmeno in panchina dove si accomoda Bartolotta. In avanti, ecco Riad, Camilli e Colferai.

I rossoneri erano attesi con curiosità e un pizzico di preoccupazione alla ripresa del campionato, dopo che nel mese di dicembre avevano dato segnali di rallentamento. L'avvio vede i padroni di casa, una delle squadre più in forma del momento, subito aggressivi. Ma è la Lucchese che sblocca il match al 15' grazie a una percussione quasi rugbistica di Camilli che buca la difesa e segna per il tripudio dei trecento tifosi giunti a Cerreto Guidi. I padroni di casa non ci stanno e si riversano subito avanti. Bouhafa ha palla buona di testa al 18', ma la conclusione è centrale e Milan può respingere. Poi la gara pare assestarsi ma non per questo a diminuire come intensità. Al 31' ci prova Palma al termine di una bella combinazione: palla che si perde sul fondo. La replica è di Ferrara che ci prova di testa al 36' ma colpisce alto. E sempre Ferrara tre minuti dopo si beve Venanzi, Pupeschi è bravo a chiudere in angolo. Al 42' Russo di testa colpisce il palo a portiere battuto, al termine di una azione avvolgente dei rossoneri: poteva indirizzare la gara già nei primi 45'. Che finiscono senza altri sussulti.

La ripresa comincia con i padroni di casa subito in avanti, la gara è apertissima. Bouhafa ci prova da dentro l'area al 13', ma la palla si perde sul fondo. A metà ripresa i primi cambi: dentro Caggianese Sansaro, fuori Colferai e Palma. Santeramo non trova l'impatto giusto di testa sugli sviluppi di un angolo. La porta la trova invece Orsucci con un tirocross che inganna Milan: è il 28'. Al 31' la palla buona per ritornare in vantaggio è sulla testa di Riad che conclude fuori di poco. Poi è la volta di Caggianese su punizione, ma la palla finisce tra le braccia di Battini. Passano i minuti, i rossoneri perdono lucidità e rischiano anche sulle ripartenze dei padroni di casa. A completare le difficoltà, a una manciata di minuti dal termine arriva anche l'espulsione di Del Rosso. Finisce qui: e il 2026 inizia come era finito il 2025: con un pari che lascia comunque i rossoneri in testa.

Cerretese-Lucchese: 1-1

Cerretese: Battini, Orsucci, Dal Porto (21' st Bargellini), Nieri, Romiti, Mordogà, Stringara (21' st Sogli), Gargiulo, Melani, Bouhafa, Ferrara. A disp. Cirillo, Tramacere, Cappelli, Lapi, Shaid, Camaiani. All. Petroni.

Lucchese: Milan, Venanzi (40' st Xeka), Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Palma (21' st Bartolotta), Russo (32' st Sansaro), Riad, Camilli, Colferai (21' st Caggianese). A disp. Ennached, Onu, Ragghianti. All. Pirozzi.

Arbitro: Magherini di Prato.

Reti: 15' pt Camilli, 28' st Orsucci.

Note. Ammoniti: Nieri, Romiti, Pupeschi, Russo, Battini, Caggianese, Mordogà, Sansaro. Espulso Del Rosso. Angoli: 7-5. Spettatori 500 circa oltre la metà da Lucca.