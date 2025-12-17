Matches



Finalmente i tre punti

domenica, 11 gennaio 2026, 16:39

In un campo di quartiere di Livorno, di fronte a pochi intimi, la Lucchese centra l'obiettivo della vigilia e torna a casa con i tre punti che le consentono di rimanere prima sia pure in coabitazione. Gara difficile, spigolosa, dove i rossoneri hanno il merito di tenere botta ma il demerito di non chiuderla rischiando l'ennesimo pari.

Mister Pirozzi rivoluzione la formazione (inizialmente un 4-42) mettendo in campo molti giocatori a sorpresa: vengono recuperati Caggianese e Ragghianti, con Camilli, Riad e Colferai che si accomodano in panchina nella quale si nota l'assenza di Picchi. In difesa trova spazio al centro Rotondo e sulla fascia viene spostato Pupeschi. A centrocampo si rivede Del Rosso.

In un campo stretto e con il fondo con ben poca erba, la Lucchese fatica a mettersi in moto. Per carità, la pressione comincia praticamente al fischio dell'arbitro, ma per vedere la prima azione si deve attendere il 31' con Russo che dal limite, di controbalzo, calcia poco sopra la traversa. Due minuti dopo, il vantaggio: su una punizione da fuori, Bartolotta fa gol di testa da due passi. I rossoneri prendono slancio e continuano a proporsi in avanti. Ragghianti si vede dire no da un grande intervento di Serafini al 44' e in pieno recupero Tognarelli prende un palo clamoroso che avrebbe riportato in parità il punteggio. Difesa rossonera, nella circostanza, da rivedere.

Nella ripresa, è sempre Bartolotta ad avere la palla buona, ma la conclusione è alta. Poi è Fermi a concludere alto per la Pro Livorno che pare entrato meglio in campo dopo l'intervallo. Come da consolidato tradizione, i rossoneri sembrano chiudersi speculando sul risultato. E un batti e ribatti continuo, proprio quello che non servirebbe alla Lucchese: i padroni di casa ci credono, i rossoneri si chiudono e soffrono. Pirozzi butta dentro forze fresche ma l'inerzia della gara non cambia e c'è da soffrire. Si lotta su ogni pallone con il risultato che è in perenne bilico. Ma la Lucchese, con l'elmetto in testa, stavolta riesce a tenere il risultato e a assicurarsi tre punti importantissimi per rintuzzare le vittorie di Zenith e Viareggio. La battaglia continua.



Pro Livorno-Lucchese: 0-1

Pro Livorno: Serafini, Bani (29' st Faye), Giubbolini, Montecalvo, Nannetti, Tognarelli,, Freschi (19' st Bucchioni), Lucarelli, Cutroneo, Ba Mamadou, Puccetti (1' st Fermi). A disp. Rosini, Chiappara, Galeone, Massa, Bottoni, Di Piazza. All. Alicante.

Lucchese: Milan, Pupeschi, Lorenzini, Del Rosso (42' st Onu), Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Russo (12' st Sansaro), Ragghianti (37' st Xeka), Caggianese (27' st Riad), Piazze (39' st Camilli). A disp. Ennached, Palma, Venanzi, Colferai. All. Pirozzi.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 33' pt Bartolotta

Note. Ammoniti: Lorenzini, Nannetti, Tognarelli. Angoli: 4-4. Spettatori 100 (divieto di trasferta per i tifosi rossoneri).