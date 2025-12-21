Matches



Vittoria stretta ma importantissima

domenica, 18 gennaio 2026, 16:56

Tre punti meritati eppure sudati oltre ogni logica immaginazione per il solito limite, ovvero l'incapacità di chiudere le gare con il colpo del ko. La Lucchese vince di misura con il Real Forte dominando praticamente tutta la gara e rischiando solo nel finale dopo aver mancato più volte il raddoppio. Nel primo match del mini tour di force che vedrà i rossoneri impegnati tre volte in una settimana (compresi due scontri diretti contro Belvedere e Viareggio), mister Pirozzi sceglie di affidarsi alla vecchia guardia e lascia in tribuna due dei nuovi acquisti, Fedato e Zunini mentre Tosi si accomoda in panchina. A centrocampo e in difesa, via libera alla formazione classica, mentre in attacco la scelta ricade su Camilli, Colferai e Riad che ritrova una maglia da titolare dopo un po' di panchina.

La gara, lo si vede sin dalle prime battute, ha un copione chiaro: rossoneri in avanti, ospiti guardinghi nella propria metà. Ma la prima occasione è per i versiliesi al 4': Piccione ben servito in area conclude a lato. La risposta quasi immediata è un colpo di testa di Camilli che si perde sul fondo. Al 12' il vantaggio rossonero proprio con Camilli che difende un pallone si gira e insacca da appena dentro l'area: è il quinto gol del centravanti arrivato a dicembre. La Lucchese non fa l'errore di chiudersi e continua a proporsi dalle parti di Pastine. Al 30' il solito Camili si divora il raddoppio a tre metri dalla porta consentendo la deviazione del portiere ospite. Il resto è un batti e ribatti senza grande costrutto, ma la Lucchese conserva la partita in mano sino al duplice fischio ma non trova l'acuto per mettere al sicuro il risultato.

Nella ripresa il canovaccio non cambia, mister Pirozzi butta subito dentro Caggianese al posto di un evanescente Colferai e Bartolotta sfiora subito il gol al termine di una bella combinazione Riad-Camilli. Quest'ultimo al 5', ben piazzato a centroarea, conclude debolmente tra le braccia di Pastine. Poi, siamo all'11, Riad non trova l'impatto con il pallone sul secondo palo. Due minuti una conclusione di Lorenzini fa fuori di un soffio. E' un monologo. Al 23' Riad viene colpito da una manata in area, per l'arbitro è tutto regolare. E il risultato continua a rimanere in bilico. Pericolosamente. Il tecnico ricorre ai cambi: dentro Piazze e Palma per cercare risorse ulteriori mentre gli ospiti totalmente sterili in fase offensiva iniziano a buttarsi alla disperata in avanti. Caggianese ha la palla buona al 38' ma la spreca non da par suo. E un minuto dopo è Pupeschi a lisciare clamorosamente un pallone con Borselli che spara fuori un pallone che sembrava destinato in porta. I rischi di non riuscire a chiudere gare senza storia si materializzano.

E a un minuto dalla fine Piazze centra una traversa con un gran tiro: Pastine è battuto ma la palla rimbalza fuori dalla porta. E c'è ancora da patire per qualche mezzo svarione. Ma nei tre minuti di recupero il risultato non cambia: la Lucchese vince e rimane prima, con Zenith e Viareggio che continuano la loro corsa.

Lucchese-Real Forte Querceta: 1-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (30' st Palma), Russo, Camilli (30' st Piazze), Colferai (1' st Caggianese), Riad. A disp. Ennached, Venanzi, Rotondo, Tosi, Picchi, Sansaro. All. Pirozzi.

Real Forte Querceta: Pastine, Arcidiacono, Mogavero (29' st Michelucci), Marinari, Ricci, Fortunati, Piccione (1' st Panicucci), Geraci, Borselli, Franzoni. A disp. Di Nibula, Bobbio, Bartolini, Tofanelli, Cannarsa, Gazzoli, Fantini. All. Dalla Bona.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 12' pt Camilli

Note. Angoli: 7-2. Spettatori 1508.