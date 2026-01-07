Matches



Carnevale rossonero

domenica, 25 gennaio 2026, 16:59

Tre punti pesantissimi, una gara bella e intensa, da ambo le parti, ma alla fine è la Lucchese a vincere lo scontro diretto con il Viareggio e sfruttando lo scivolone della Zenith Prato si porta da sola in testa. Al Porta Elisa succede di tutto, compreso un finale burrascoso, ma nel primo giorno di Carnevale sono i rossoneri a festeggiare, bissando la vittoria ottenuta in Coppa Italia. Stavolta, però, in campo si è visto molto più equilibrio con il Viareggio che soprattutto nel primo tempo ha mostrato quanto fosse in un buon momento. A decidere la gara, ci pensa Fedato, alla prima al Porta Elisa nella sua quarta avventura in rossonero. E anche questo ha il sapore di una della tante favole che il calcio regala.Mister Pirozzi perde ancora una volta Picchi, e lancia dal primo minuto due dei nuovi arrivi, ovvero Tosi e Fedato, spazio anche a Riad che ritrova una maglia da titolare, solo tribuna per Caggianese.

L'avvio, in un Porta Elisa un po' più pieno del solito ma senza i tifosi viareggini a cui è stato vietata la trasferta come all'andata era successo ai supporter rossoneri, è dei padroni di casa con gli ospiti che perdono subito per infortunio D'Alessandro. Al 12' Riad si trova davanti a Nucci ma il portiere fa scudo con il corpo. Dieci minuti dopo è comunque Fedato a sfiorare il palo, il suo tiro è leggermente deviato e termina fuori di un soffio. Il primo squillo degli ospiti è al 25' con Baroni che colpisce debolmente di testa da buona posizione. Un minuto dopo, su un guizzo di Fedato, Riad va al tiro ma la sua conclusione è murata. A 35' mischione in area degli ospiti, qualche dubbio su un possibile tocco di mano, l'arbitro lascia giocare, con la difesa che non senza difficoltà riesce poi a liberare. Al 42' serve il miglior Milan per impedire a Kthella di capitalizzare un contropiede micidiale. Il portiere si deve ripetere, sempre su Kthella al 45'. E' una lotta su tutti i palloni, un match a giri del motore alti e, a differenza di quello di Coppa Italia, decisamente più equilibrato pur se a prevalenza rossonera. Squadre negli spogliatoi, mentre ricomincia a piovere.

Nella ripresa, il primo squillo è dei bianconeri che con Baroni sfiorano il palo con un tiro dal limite. Ma sono i rossoneri a andare in vantaggio: Riad e Fedato duettano con scambi di altra categoria e l'attaccante al suo quarto ritorno a Lucca va in gol. Fedato traversa tutto il campo per abbracciare prima i tifosi della gradinata poi della curva: il Porta Elisa esplode. La Lucchese va a tutto gas: tra il 14' e il 15' Nucci salva tre volte, due su Fedato una su Santeramo. Almeno due interventi davvero prodigiosi. Il Viareggio butta dentro forze nuove: al 33' si scatena una mischia in area rossonera, ci provano in parecchi ma senza esito. I rossoneri provano a stringere i denti, Pirozzi sgancia Colferai, Lorenzini e Piazze in successione.

Ma i bianconeri stringono di assedio la Lucchese: una mischia furiosa prima e poi una parata di Milan su Galligani quando siamo al 42'. E' un parapiglia in campo con Galligani che vergognosamente non restituisce un pallone con l'inganno provando a beffare la difesa rossonera. Le lancette scorrono, l'arbitro concede addirittura nove minuti di recupero. Al terzo dei quali Pegollo centra una traversa in sospetto fuorigioco. E' un assedio in un clima rovente. Ma gli sforzi degli ospiti si infrangono sulla ferocia difensiva dei rossoneri. E' una vittoria pesantissima. Che regala il primo posto in solitudine.