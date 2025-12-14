Matches



Un'occasione persa: pari stretto

mercoledì, 7 gennaio 2026, 18:05

In un Porta Elisa semideserto – complimenti alla Lega e in generale ai vertici del calcio italiano ormai ridotto a fette – visti il giorno feriale e l'orario scelto persino la stragrande maggioranza degli abbonati ha dato forfait, la Lucchese trova un pari stretto contro l'altra capolista, la Zenith Prato dopo aver dominato larga parte della gara e mostrato progressi rispetto alle ultime gare.

Mister Pirozzi cambia parecchio rispetto al pari con rimpianti di Cerreto Guidi, in parte perché costretto, ovvero per la squalifica di Del Rosso, molto per scelta. E così Xeka, Rotondo, Bartolotta e Piazze ritrovano una maglia da titolari. L'effetto combinato composto provoca lo spostamento di Santeramo a centrocampo e l'adozione del 4-3-1-2 al posto del classico 4-3-3.

L'inizio è abbastanza bloccato, il primo sussulto lo regala Colferai al 9' con un tiro da fuori respinto da Brunelli. Ma sono i rossoneri, oggi in maglia bianca, a fare la gara. Al- 16' il vantaggio: azione insistita dei padroni di casa e tocco vincente di Piazze. Il gol non scuote gli ospiti: è sempre la Lucchese a insistere in avanti. Ma la Zenith nella prima azione offensiva va vicinissima al pari con Parrini, è Rotondo a metterci il piede e deviare quanto basta in angolo. E' il 23'. Da lì in poi il primo tempo riserva tanto dinamismo, qualche errore di misura e una conclusione di Colferai deviata in tuffo da Brunelli.

Nella ripresa gli ospiti iniziano in avanti con la Lucchese che si schiaccia maggiormente perdendo quella scioltezza e spavalderia mostrata nella prima frazione. Ma è una impressione iniziale: è la squadra di Pirozzi ad andare vicina al gol con un colpo di testa di Santeramo che trova una grande parata di Brunelli. Poi è la volta di Russo da fuori a impegnare il portiere ospite e di Bartolotta a ciccare una buona occasione. Saccenti prova a rispondere da fuori, ma trova una deviazione. Tutto nei primi venti minuti. Al 23' è Camilli a avere la palla buona, ma spara alto. Sbaglia sbaglia, arriva il pari: Rotondo perde un pallone sanguinoso e Palaj, entrato da poco, fulmina in diagonale Milan.

La Lucchese si butta rabbiosamente in avanti, nel frattempo è entrato Riad, e Cela salva sulla linea su Rotondo al 36' e al 41' nuovo salvataggio quasi sulla linea in una mischia colossale. I rossoneri ci provano sino in fondo. E' un pari stretto, molto stretto. La lotta continua.

Lucchese-Zenith Prato: 1-1

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Santeramo, Pupeschi, Rotondo, Bartolotta, Russo (27' st Sansaro), Camilli (46' st Ragghianti), Colferai (38' st Caggianese), Piazze (34' st Riad). A disp. Ennached, Venanzi, Picchi, Onu, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.

Zenith Prato: Brunelli, Toccafondi, Del Pela, Parrini (20' st Palaj), Geri (15' st Danti), Saccenti, Tempestini, Moussad, Cela, Hanxhari (35' st Castiello), Casini (1' at Banchelli). A disp. Caroti, Fiaschi, Sinisgallo, Castiello, Fallani, Nannipieri. All. Settesoldi.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 16' pt Piazze, 26' st Palaj

Note. Ammoniti: Bartolotta, Palaj, Hanxhari, Banchelli, Saccenti. Angoli: 5-2. Spettatori 1392.