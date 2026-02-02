Matches



Vittoria per andare in orbita

domenica, 1 marzo 2026, 18:08

Tre punti per guardare alla Serie D, ora davvero da vicino. La Lucchese vince il derby contro una coriacea Massese che molla solo a pochi secondi dalla fine grazie a un colpo di testa di Sansaro che era entrato poco prima nel forcing disperato degli uomini di Pirozzi che cercavano a tutti i costi la vittoria. Ora, a sei giornate dalla fine, la promozione si fa più vicina.

Stadio Porta Elisa più pieno del solito con buona presenza di tifosi ospiti, accolti da quelli di casa con una coreografia rossonera e bianconera in omaggio allo storico gemellaggio, Mister Pirozzi ritrova Riad sul fronte offensivo, un'assenza che si è avvertita eccome, mentre in difesa scommette su Lorenzini, preferito a Tosi.

L'avvio è equilibrato ma sin da subito su buoni ritmi, con gli ospiti che fanno subito capire di non voler recitare il ruolo di vittima sacrificale. Del resto, la Massese da qualche settimana ha alzato i giri del proprio motore. La prima palla gol è comunque rossonera con Camilli che con una delle sue classiche percussioni impegna Barsottini che si difende in tuffo: siamo al 12'. Tre minuti dopo ci prova in diagonale, senza esito, Fedato. Con il passare dei minuti, i rossoneri aumentano la pressione ma gli ospiti, pur arretrando di qualche metro, tengono bene il campo. E al duplice fischio il risultato a reti bianche è un po' lo specchio della partita. E' la Lucchese a dover fare di più.

L'inizio della ripresa vede un tentativo di Riad ben murato da Barsottini. All'11' è Bartolotta a provare a pescare il jolly dal limite: il tiro va fuori di poco. Pirozzi prova ad aumentare la pressione inserendo Del Rosso al posto di Russo. Il martellamento si fa insistente: al 23' Camilli spara a botta sicura, Barsottini si oppone alla grande. Poco dopo una furiosa mischia vede al tiro Bartolotta, la palla è respinta in qualche modo dalla difesa. La Lucchese insiste, talvolta in modo un po' frenetico. I minuti passano, la manovra si disunisce, servirebbe la giocata individuale. E arriverà. Proprio alla fine, a una manciata di secondi dal termine, e dopo che Perrone aveva sprecato un match point in pieno recupero. I rossoneri, invece, non sbagliano: assist al bacio di Fedato e gol di testa del subentrato Sansaro che segna il primo gol. Un gol che può voler dire tanto. Forse tutto, a sei giornate dalla fine.

Lucchese-Massese: 1-0

Lucchese: Milan, Xeka (40' st Tosi), Lorenzini, Picchi (38' st Sansaro), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (13' st Del Rosso), Camilli (38' st Ragghianti), Fedato, Riad (32' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Tosi, Palma, Zenuni. All. Pirozzi.

Massese: Barsottini, Marchini, Grasso (32'st Mappelli), Andrei (38' st Cantatore), Lucaccini, Bechini, Centonze (28' st Caddeo), Bertipagani, Vekic (32' st Perrone), Papi, Ricci. A disp. Gatti, Bonni, Gassani, Biagi, Cantatore, Ferrari. All. Pantera.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Reti: 49' st Sansaro

Note. Ammoniti: Russo, Marchini, Bertipagani, Sansaro. Angoli: 6-4. Spettatori 2043 oltre un centinaio dei quali da Massa.

















