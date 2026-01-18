Missione compiuta

Matches



domenica, 8 febbraio 2026, 17:22

La Lucchese non sbaglia e si aggiudica anche il match casalingo contro il San Giuliano cogliendo la terza vittoria consecutiva che consente anche di allungare sulle dirette inseguitrici che stanno perdendo terreno. Gara tutt'altro che facile con gli ospiti, onore al merito, che non hanno mai mollato nemmeno dopo il doppio svantaggio.Mister Pirozzi deve sopperire alle assenze dello squalificato Santeramo e dell'infortunato Riad: per la difesa sceglie di lanciare Picchi per la prima volta in stagione da centrale, in avanti si affida a Colferai che va a far coppia con Camilli, con Fedato poco più indietro a illuminare.

L'avvio è dei padroni di casa, oggi in maglia bianca, ma per vedere il primo sussulto si deve attendere l'11' quando Colferai viene vistosamente trattenuto in area: è rigore. Dal dischetto fa centro Fedato, alla sua seconda rete nella quarta avventura in maglia rossonera. La Lucchese continua a spingere ma sono gli ospiti a 23' ad avere la palla buona con Bacci che incrocia malamente a lato la conclusione. Colferai servito benissimo da Bartolotta si fa male e deve venire sostituito zoppicante (la sensazione è che non sia una cosa da poco) da Piazze: siamo al 28'. E la Lucchese comincia a subire la pressione crescente degli ospiti rattrappendosi troppo indietro. E puntualmente al 34' arriva la frittata: Xeka stende Bacci e procura il rigore. Milan si supera e para il penalty di Cornacchia. Un minuto dopo esce anche Russo uscito ammaccato da un contrasto a centrocampo, al suo posto Zenuni. Nonostante lo scampato pericolo, i rossoneri non riescono a scuotersi e continua a subire le iniziative ospiti sino alla fine del primo tempo. Che non producono nulla di particolare ma generano apprensione nella retroguardia tra cross, percussioni centrali e discese sulla fascia.

Nella ripresa, subito il raddoppio di Piazze che servito in profondità da Xeka incrocia imparabilmente il tiro. Si può respirare, ma il San Giuliano non abbassa le armi. E continua a pressare. Al 25', su una azione di contropiede ben gestita, Camilli si fa contrare la sua conclusione da centroarea. La gara è senza soste, niente grandi occasioni ma tanto movimento e volontà. E i rossoneri con il passare dei minuti riescono a controllare le sfuriate avversarie. La gara scivola verso il suo epilogo: tre punti ancora nel carniere mentre alle spalle rallentano. Il cielo comincia a farsi davvero azzurro. C'è solo da continuare.

Lucchese-San Giuliano: 2-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Picchi, Bartolotta (47' st Sansaro), Russo (36' st Zenuni), Camilli (35' st Ragghianti), Fedato (42' st Tosi), Colferai (28' pt Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Palma. All. Pirozzi.

San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Angelotti (27' st Paci), Amico, Pasquini (39' st Campani), Anzilotti (18' st Gargani), Borgia, Nacci (27' st Casanova), Di Paola (39' st Ferretti), Cornacchia, Bacci. A disp. Ria, Arnesi, Sorbo, Doveri. All. Roventini.

Arbitro: Pappalardo di Crema.

Reti: 12' pt Fedato (r), 2' st Piazze

Note. Ammoniti: Di Paola, Camilli, Fedato, Pupeschi, Casanova, Lorenzini. Angoli: 1-3. Al 35' pt Cornacchia si fa parare un rigore da Milan. Spettatori 1524.