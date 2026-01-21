Matches



La Lucchese frena a Sesto Fiorentino

domenica, 15 febbraio 2026, 17:27

Dopo tre vittorie, ecco un pari. Nel bell'impianto di Sesto Fiorentino che nell'ormai lontano 2019 vide i rossoneri battere il Prato in un incontro risultato decisivo per il rientro nel professionisti, la Lucchese non va oltre lo 0-0 contro un avversario ostico e che impedisce lo sviluppo di ogni manovra offensiva. Un altro turno è passato, ma ora i punti di vantaggio scendono a sei e ci sarà da alzare di nuovo la velocità per tenere a distanza le inseguitrici. Mister Pirozzi ritrova Santeramo nella linea difensiva e sposta così Picchi a centrocampo, in avanti, spazio a Piazze con Riad e Camilli ai box.

Il primo sussulto lo regalano i padroni di casa per un errore difensivo dei rossoneri, poi un tiro di Camilli al 6' si perde di un soffio sul fondo. Due minuti dopo è Piazze ad andare vicino al gol sugli sviluppi di un angolo: la conclusione si infrange sul palo e poi il pallone viene allontanato. La Lucchese, dopo una partenza non confortante, prova a indirizzare la gara con i padroni di casa che non risparmiano l'agonismo acceso e qualche provocazione condita da evidenti simulazioni. Il clima è caldino, bel al di là della bella giornata dal sapore primaverile e forse si pagano le scorie anche della partita di Coppa Italia dell'autunno scorso.

Al 18' Berti colpisce di testa sopra la traversa. La palla sul terreno sintetico corre veloce, i falli non mancano, ma l'arbitro opta per una direzione si direbbe all'inglese, che non placa il nervosismo di fondo e non accontenta nessuno. Al 29' in un batti e ribatti in area rossonera si conclude con un tiro soffocato di Safina. Cinque minuti dopo Bartolotta spara alto da dentro l'area. Ma sembra ping pong più che calcio. E si va al riposo sullo 0-0 con i giocatori delle due formazioni che si beccano anche sulla strada degli spogliatoi.

Nella ripresa, i rossoneri (oggi in maglia bianca), se possibile, faticano ugualmente a fare densità in area avversaria e creare occasioni. La tattica di mister Polloni di imbrigliare la formazione ospite e attendere il colpo in contropiede pare funzionare in pieno. Mister Pirozzi prova la carta dei cambi e butta dentro Lorenzini e Russo per ritrovare dinamismo. Ed è proprio quest'ultimo a impegnare Giuntini al 26' in una confusa azione in cui oltre al centrocampista sono anche Santeramo e Piazze a non trovare il tap in con qualche protesta per la conclusione di Santeramo apparsa forse al di là della linea. Poi è la volta di Palma e Ragghianti, nella fase finale del match, a trovare spazio in campo. Qualche cross, tanti contrasti, una pressione che inizia finalmente a farsi più costante, ma i minuti scorrono senza ulteriori grandi sussulti. E al triplice fischio lo 0-0 non sorprende: ora la sosta, con i punti di vantaggio che scendono a sei per la vittoria della Zenith. C'è da ricaricare le pile e ripartire.

Sestese-Lucchese: 0-0

Sestese: Giuntini, Ciucinotta, Mernacaj, Pisaneschi (46' pt Aria Arango), Bianchi, Belli, Dianda (8' st Pisaniello), Safina, Berti (27' st Fiorentino), Ciotola, Ermini (35' st Pozzangara). A disp. Giusti, Casati, Puzzangara, D'Amato, Manganiello, Sarr Papa. All. Polloni.

Lucchese: Milan, Xeka, Tosi (19' st Lorenzini), Picchi (21' st Russo), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Del Rosso, Camilli (33' st Ragghianti), Fedato (29' st Palma), Piazze. A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Sansaro, Zenuni. All. Pirozzi.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Note. Ammoniti: Tosi, Cucinotta, Bianchi, Santeramo e il tecnico della Sestese Polloni. Angoli: 3-3. Spettatori oltre 600, circa 500 dei quali da Lucca.