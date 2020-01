Mondo Pantera



Domenica nuova apertura del Museo rossonero

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:04

Domenica 12 gennaio, al termine della gara dei rossoneri contro il Borgosesia, verrà aperto il Museo rossonero sotto la Curva Ovest. Durante il periodo di apertura, informa il direttivo di Lucca United, sarà possibile donare piccoli contributi per il sostentamento del Museo ed a tutti coloro che vorranno contribuire verranno dati in omaggio dei "gadgets" rossoneri, realizzati appositamente per arricchire le collezioni di materiale rossonero.

Presso il museo sarà disponibile tutto il materiale che era stato prenotato da tanti tifosi lo scorso 22 dicembre 2019.

Ovviamente per i soci di Lucca United che vorranno farlo, sarà anche l'occasione rinnovare l'adesione per l'anno 2020, ricordando che solo con il contributo di tutti sarà possibile continuare a gestire e tenere in vita il Museo Rossonero.



Si ricorda infine che è comunque sempre possibile rinnovare la quota associativa o versare un contributo volontario mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN : IT 70 R 05034 13701 000000002093