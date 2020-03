Mondo Pantera



Curva Ovest, via alla raccolta fondi per la Terapia Intensiva: ecco come contribuire

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:32

Ci siamo: dopo l'annuncio di ieri, la Curva Ovest della Lucchese ha attivato una modalità per versare denaro a favore del reparto di Terapia intensiva del San Luca. I tifosi rossoneri, ancora una volta, sono in prima linea quando c'è una emergenza, basti ricordare i terremoti, le alluvioni, gli aiuti a singole persone in difficoltà: ora questa nuova iniziativa a cui è possibile partecipare e donare (con carte di debito e credito) collegandosi a: https://www.gofundme.com e poi "cerca" e digitare "curva ovest lucca".

Oppure, ecco l'indirizzo completo: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc

"Con riferimento al nostro comunicato di ieri – si legge in una nota – troverete la raccolta da noi creata per fornire aiuto concreto all'Ospedale San Luca, in questo momento difficile per tutti, che vede i nostri medici, infermieri, dottori, in prima linea in questa vera e propria guerra. Potete donare con qualsiasi tipo di carta di credito o di debito, se non avete accesso a queste due modalità contattate un amico, un familiare, un conoscente, che possa farlo per voi od uno dei ragazzi dei gruppi che cercherà di esservi di aiuto. Sappiamo che ci sono altre raccolte in corso, ben vengano, più siamo, più doniamo, più aiutiamo. Non importa a quale raccolta partecipate quindi, l'importante è che lo facciate. Prima possibile. C'è bisogno di tutti perché questa è una sfida di tutti. E la vinceremo, combattendo da Ultras. Avanti Lucca! Avanti Italia!".