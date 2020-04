Mondo Pantera



Raccolta Curva Ovest, consegnato nuovo materiale

mercoledì, 15 aprile 2020, 15:45

Prosegue la raccolta della Curva Ovest a favore dell'ospedale San Luca, ma non solo. L'ultimo aggiornamento è di poche ore fa: sono stati consegnati 12 litri di alcol e 15 visiere alla Misericordia di Lucca, 20 litri di alcol e 30 visiere all’Ospedale San Luca, 40 litri di alcol alla Croce Verde di Porcari.

"Stiamo nel contempo ordinando, con tutte le difficoltà che ancora ci sono, mascherine ed altro igienizzante – si legge sul profilo Facebook dedicato alla raccolta – e siamo ovviamente sempre in attesa della notizia più importante, ovvero l’arrivo del videolaringoscopio. I tempi indicati dovrebbero essere rispettati ma, dal momento che la spedizione parte dagli USA, potrebbero esserci dilazioni impreviste a causa di dogane etc da tenere in considerazione. Voi continuate a donare, ché c’è ancora bisogno. Dobbiamo fornire ‘armi’ ai nostri Eroi in camice".

L'impegno della Curva Ovest va dunque avanti così come la raccolta fondi a cui è possibile dare il proprio contributo e che ha già totalizzato, con due tranche diverse, circa 25mila euro. Puoi donare così: https://www.gofundme.com/f/1xhur1gr1c…