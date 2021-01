Corner Corto, ecco la nuova puntata su Facebook con Michel Cruciani

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 4 gennaio 2021, 08:30

Il 2021 per Gazzetta Lucchese inizia all'insegna della novità: a partire da stasera, alle ore 19, e sarà così ogni lunedì, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line partirà un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese e non solo che si chiamerà Corner Corto.

sabato, 26 dicembre 2020, 10:01

Quando ormai siamo quasi a metà campionato, il portiere rossonero Jacopo Coletta è in testa alla classifica dell'edizione 2020-2021 deltrofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: alle sue spalle Sbrissa e Bianchi

mercoledì, 23 dicembre 2020, 08:24

Finalmente disponibile il Calendario Rossonero 2021 una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese avviata nel lontano 2014 per accompagnarvi durante l'anno: dodici mesi dedicati alla Lucchese con foto dei giocatori, ma soprattutto dei tifosi. Ecco dove trovarlo

martedì, 22 dicembre 2020, 15:05

Nonostante l’emergenza Coronavirus la Lucchese non ha voluto far mancare il proprio sostegno ai bambini della Pediatria di Lucca: una rappresentanza di giocatori e dirigenti della società rossonera si è recata all’ospedale “San Luca”, dove nella hall ha consegnato pandori “griffati”, regali e gadget destinati ai piccoli ricoverati