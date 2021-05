A Corner Corto, diretta da Portsmouth con i tifosi del Pompey

Altri articoli in Mondo Pantera

domenica, 9 maggio 2021, 08:54

Una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista: Gazzetta Lucchese, per la prima volta dopo quattordici anni, ha deciso di assegnare soltanto il primo premio del trofeo di rendimento giunto alla sua quattordicesima edizione: vince Flavio Bianchi con un voto medio pari a 6,19.

lunedì, 3 maggio 2021, 12:35

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line l'appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: ci sarà spazio per tutti i tifosi che vorranno intervenire dopo l'ennessimo fallimento sportivo prenotandosi per entrare in trasmissione. Ecco come fare

martedì, 27 aprile 2021, 16:58

Dopo un continuo rincorrersi nel punteggio e casi di parità prolungati, soltanto negli ultimi giorni Modena è riuscita a imporsi definitivamente sulla Lucchese, vincendo la partita per 6 a 5 e aggiudicandosi la vittoria dell'ottava edizione della Social Pro League

lunedì, 26 aprile 2021, 12:28

Anche questo lunedì, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line, trenta e passa minuti di approfondimenti sui rossoneri: ospite Mattia Lombardo, indimenticabile ex rossonero protagonista della salvezza conclusasi nello spareggio di Bisceglie e a cui i tifosi potranno rivolgere domande.