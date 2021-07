Mondo Pantera



Pera (Lucchese Club Camigliano): "Non riusciamo a interagire con la società"

lunedì, 5 luglio 2021, 18:10

di diego checchi

Lunga chiaccherata con il vice presidente del Club rossonero Camigliano Fabio Pera, perchè il presidente è ancora a tutti gli effetti Eugenio Spadoni che per motivi personali non può occuparsi della gestione del club in prima persona ma le decisioni lo coinvolgono completamente.

Come sta vivendo questo particolare momento la tifoseria rossonera?

"E' un momento che noi tifosi stiamo aspettando di capire dove andremo a giocare il prossimo campionato sperando di essere ancora in Serie C. La retrocessione ha esasperato un pò la tifoseria ed il ripescaggio servirebbe a ricreare un pò di entusiasmo".

Come state cercando in questo momento di rapportarvi con la società? Serve un maggior dialogo?

"Con la società non riusciamo a interagire. Chiaramente anche la situazione Covid ha influito. Però non siamo mai riusciti a interagire con loro. Stiamo alla finestra ed proprio per questo che c'è un pò di scoramento. Auspicherei un pò più di dialogo nell'interesse sia di noi tifosi che della società perché siamo pochi i gruppi di tifosi organizzati. Se riusciamo a fare quadrato con la società riusciremo a salvaguardare anche quei pochi tifosi rimasti, il vero zoccolo duro che andrebbe coccolato. Manca un referente che faccia da raccordo fra i tifosi e la società ma dovrebbe essere la società a creare questa opportunità. Speriamo che questo primo passo possa esser fatto con il ritorno allo stadio da parte dei tifosi. Noi siamo sempre qua dal 1984 cercando di non far mancare mai il nostro sostegno alla squadra. Un altra cosa che spero è maggior chiarezza sui programmi a venire ma capisco che tutto possa essere in alto mare perchè dipenderà soprattutto dalla categoria che andremo a fare."

Che cosa ne pensa dell'arrivo di Guido Pagliuca sulla panchina rossonera?

"Guido Pagliuca è un treno. E' un uomo che non molla mai. E' una garanzia sull'ottenere il cento per cento dai giocatori. Deve solo riuscire a gestire i suoi equilibri personali. Per me è una buona opportunità sia per lui che per la Lucchese. Conosce un pò meno la Serie C ma può farla con risultati buoni."

Quali sono stati i meriti e i demeriti fino ad oggi di questa società?

"Il merito di essere ripartiti dalle ceneri di un fallimento è indiscutibile, come quella della promozione in Serie C e come quello di portare avanti il progetto stadio anche se le dinamiche sulla fattibilità sono ancora tutte da scoprire ma questa dovrebbe essere la svolta per dare spessore alla Lucchese e rientrare nelle categorie che tutti speriamo. Lo stadio deve fare da veicolo alla scalata delle categorie. Speriamo che la prossima conferenza dei servizi abbia esito positivo in modo da accorciare i tempi burocratici il più possibile. Per quanto riguarda i demeriti, ripeto la poca chiarezza sui programmi futuri, anche se capisco non sia facile dire adesso, e lo scollamento che c'è tra i tifosi e società, aggravato ovviamente sia dalla retrocessione che dalla situazione creata dal Covid."

Qual è il suo augurio per il campionato a venire?

"Ci auguriamo di poter tornare quanto prima allo stadio perchè alla fine il tifoso vive della partita la domenica e degli allenamenti durante la settimana."