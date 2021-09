Lucchese-Teramo, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 22 settembre 2021, 07:50

Dopo quattro giornate di campionato Visconti, Nanni e Fedato distaccano i compagni di squadra nel trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Contro l'Olbia, Semprini e Nanni, i migliori in campo

lunedì, 20 settembre 2021, 12:01

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese sarà in onda ache questa sera alle 19.05, e sarà così ogni lunedì, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite della puntata sarà il direttore generale rossonero Mario Santoro

giovedì, 16 settembre 2021, 07:17

Parte la quindicesima edizione de il Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni ann: dopo tre giornate di campionato, in testa è Francesco Corsinelli che ha totalizzato un voto medio nelle prime gare pari a...

martedì, 14 settembre 2021, 17:13

La società, dopo le polemiche e in attesa dell’auspicato aumento della capienza consentita allo stadio Porta Elisa, opta infine per la conferma dei prezzi della prima gara interna, al fine di avvicinare i giovani della città ai colori rossoneri: ecco tutti i prezzi