Mondo Pantera



Se na va un pezzo di storia del tifo rossonero: ciao Paolo

sabato, 4 settembre 2021, 08:31

E' scomparso in nottata Paolo Carina (al centro nella foto), storico tifoso rossonero che per 60 e passa anni non ha fatto mancare la sua presenza nel settore più caldo del Porta Elisa. Carina, 72 anni, è stato un irriducibile sostenitore della Lucchese sin dagli anni '60 del secolo scorso, collezionando, a dir poco, 1400 presenze.

Tra i fondatori degli ultras a Lucca, Carina era conosciuto da tutti, e ai tempi di Romeo Anconetani è stato una delle persone più vicine al vulcanico dirigente: fu lui a portare da Ferrara, con numerosi viaggi, i seimila biglietti destinati ai tifosi per il più grande esodo di tutti i tempi. Anni addietro, insieme a Roberto Ambrogi e Paolo Del Carlo, diede alle stampe uno dei più bei libri che parlano del tifo rossonero: "Due colori, un solo amore", dove veniva ricostruita la storia del tifo a Lucca. "Sono nato in curva – dichiarò anni addietro – e non sono nemmeno sicuro di quante partite ho visto, tante sono state. Entravo mano nella mano allo stadio con mio papà e lì è iniziato l'amore per i rossoneri". C'è un nuovo angelo nel Paradiso di chi vuol bene alla Lucchese, ma sui gradoni dello stadio, mancherà. Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte della nostra redazione.