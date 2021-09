Mondo Pantera



Tornano i tifosi al Porta Elisa: previste 7-800 presenze

sabato, 4 settembre 2021, 08:18

Saranno in circa 7-800 a sostenere la Lucchese nella prima gara della stagione al Porta Elisa dove finalmente, sia pure con limitazioni, potranno tornare gli spettatori. A venerdì sera, i biglietti venduti erano oltre 300 che si vanno a sommare ai poco più di 200 abbonati (il dato è praticamente fermo da giorni e sono poche le sottoscrizioni nuove con oggi che verrà chiusa la campagna) e a coloro che acquisteranno il tagliando nella giornata di oggi (ore 10-12) e in quella di domenica (11-15 poi stop alla vendita).

A conti fatti, dovrebbero essere circa 7-800 i supporter per il debutto casalingo della Pantera, da Cesena, per ora, sono stata staccati poco più di 30 biglietti. Considerando che la capienza del Porta Elisa è ridotta alla metà, lo stadio dovrebbe essere pieno per poco meno della metà dei biglietti disponibili.

Ecco i prezzi dei tagliandi:



Gradinata: euro 19 + d.d.p. (euro 1)

Curva: euro 12 + d.d.p.

Gradinata Under 14: euro 9 + d.d.p.

Curva Under 14: euro 7 + d.d.p.

Persino superfluo ricordare che servirà la tessera verde, alias green pass, per entrare allo stadio. La società raccomanda di presentarsi con largo anticipo per evitare code e, possibilmente, di presentare il documento sul proprio telefono e non in forma cartacea.