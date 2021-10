A Corner Corto c'è Francesco Fedato

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 13 ottobre 2021, 15:30

I risultati negativi delle ultime giornata non si può certo dire che stiano scoraggiando i tifosi rossoneri: per la trasferta di Pontedera di sabato prossimo la prevendita dei biglietti per il settore ospite sta andando a gonfie vele. Sono già circa un centinaio i tagliandi acquistati: dove acquistarli

martedì, 12 ottobre 2021, 08:53

Con un punto nelle ultime quattro gare, sono ben 13 i rossoneri che non raggiungono la sufficienza nella classifica del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Fedato resta in testa, seguito da Eklu e Semprini

lunedì, 11 ottobre 2021, 12:13

Puntata, quella di stasera, interamente dedicata al momento delicato in casa Lucchese: se ne parlerà nella trasmissione in onda sul profilo Facebook di Gazzetta Lucchese a partire dalle ore 19,05

mercoledì, 6 ottobre 2021, 08:46

Dopo sette giornate di campionato Francesco Fedato è sempre in testa al trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno e che è giunto alla sua quindicesima edizione, ma il centrocampista è ora a un passo