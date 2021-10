Lucchese-Vis Pesaro, via alla prevendita anche dei mini-abbonamenti

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 4 ottobre 2021, 11:19

Spostato, causa i problemi di Facebook a livello nazionale, l'appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda martedì sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite della puntata sarà il vice di Guido Pagliuca, Stefano Fracassi

domenica, 3 ottobre 2021, 09:32

Come se non bastasse la sconfitta beffa, per un nutrito gruppo di tifosi, si è aggiunta la disavventura finale per la rottura del pullman che li doveva riportare a Lucca subito dopo essere ripartiti da Modena. Un viaggio allucinante conclusosi quasi alle due di notte

giovedì, 30 settembre 2021, 14:58

L'ultimo precedente fra Modena e Lucchese è datato 25 febbraio 2001, sulla panchina rossonera c'era Maurizio Viscidi e in quella gara i rossoneri, nell'occasione in maglia bianca, persero per 2 a 0 con le reti firmate da Fabbrini e da Grieco

giovedì, 30 settembre 2021, 07:31

Dopo sei giornate di campionato Francesco Fedato si porta in testa al trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno e che è giunto alla sua quindicesima edizione. Lo inseguono Semprini, Eklu Shaka e Bellich