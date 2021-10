Reggiana-Lucchese, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 26 ottobre 2021, 18:55

L'acquisto del centrocampista ha galvanizzato i tifosi che ormai in buon numero seguono gli allenamenti e sono pronti a recarsi in massa a Reggio Emilia lunedì prossimo

martedì, 26 ottobre 2021, 13:03

Inizia a farsi serrata la lotta per la testa del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: Fedato resta in testa di un soffio, ma il centrocampista lo incalza da vicino, terzo posto per Semprini

lunedì, 25 ottobre 2021, 12:29

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line

mercoledì, 20 ottobre 2021, 14:22

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite della puntata, l'attaccante rossonero Francesco Fedato