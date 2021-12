Mondo Pantera



A Corner Corto c'è Marco Bellich

lunedì, 13 dicembre 2021, 14:50

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it: ospite, il difensore rossonero Marco Bellich.

Trenta e passa minuti di approfondimenti sul momento dei rossoneri, che sono reduci dal pari combattuto di Pescara, Questa sera alle ore 19.05 sarà un'occasione per parlare anche della prossima partita, ovvero il recupero contro la Carrarese. Spazio, oltre che alle vicende rossonere, anche a Le Mura Basket Lucca ancora una volta vittoriose al Palatagliate.