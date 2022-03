Questa sera nuova puntata di Corner Corto: obiettivo play off o salvezza?

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 17 marzo 2022, 11:47

Dietrofront della società che decide di riportare a 5 euro il prezzo dei tagliandi di curva, rimborsando chi aveva già acquistato il biglietto a prezzo superiore: ecco gli orari della biglietteria

mercoledì, 16 marzo 2022, 12:19

I biglietti per la gara contro gli umbri, in programma sabato prossimo, saranno in vendita a partire da oggi: ecco i prezzi, gli orari della biglietteria dello stadio e i punti vendita attivi sul territorio

mercoledì, 16 marzo 2022, 11:19

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite Alessandro Lazzarini, opinionista del nostro quotidiano on line

giovedì, 10 marzo 2022, 08:00

Sono poco meno di 900 i tifosi che si sono sinora muniti di un tagliando per il match di domani sera al Porta Elisa tra Lucchese e Reggiana: ai 300 abbonati, vanno aggiunti circa 200 supporter rossoneri e oltre 300 emiliani.