Mondo Pantera



Mancata promozione del Pisa, un gruppo di tifosi compra una pagina di giornale

martedì, 31 maggio 2022, 16:19

Domenica sera, anche a Lucca, sono stati in tanti a incrociare le dita e poi a festeggiare per la mancata promozione in Serie A al termine di una finale play off bella e sportivamente parlando drammatica. Tanti i meme sui social, i commenti anche ruvidi sul mancato salto di categoria dei nerazzurri che a un certo punto, in vantaggio per 2-0, sembrava molto probabile.

Tra le iniziative, oltre a un fac simile di figurina modello album dei calciatori con Silvio Berlusconi (attuale presidente del Monza) in versione giocatore della Lucchese, va registrata una intera pagina acquistata da qualche tifoso di Lucca su La Nazione in edicola oggi e con su scritto: "GrAzie per lo scampato pericolo, Monza fans club Lucca". Goliardia, che scaturisce davvero dalla preoccupazione di un risultato clamoroso che i rivali di sempre sono stati sul punto di cogliere, e che per la dinamica della partita ai tifosi rossoneri ha ricordato la finale play off persa con la Triestina nel 2002.