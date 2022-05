Stasera nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 29 aprile 2022, 17:16

Va avanti senza sosta la caccia al biglietto dei tifosi rossoneri per la partita dei play off di Gubbio: i supporter della Pantera hanno già acquistato quasi 600 ingressi per il settore ospiti nei primi due giorni di vendita.

giovedì, 28 aprile 2022, 18:02

Nelle prime ore di vendita dei tagliandi per la partita dei play off di Gubbio, i tifosi rossoneri hanno già acquistato quasi 300 ingressi per il settore ospiti, un dato che lascia immaginare un grande afflusso di supporter da Lucca: ecco dove comprare i tagliandi in città e on line

martedì, 26 aprile 2022, 07:14

E' Niccolò Belloni a ereditare da Flavio Bianchi (vincitore nel 2021) il il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. L'esterno, a suon di prestazioni e gol, ha fatto il vuoto: sul podio anche Bellich e Coletta.

lunedì, 25 aprile 2022, 13:57

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite d'eccezione della puntata, il disse rossonero Daniele Deoma che torna a parlare dopo tanto tempo