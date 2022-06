Mondo Pantera



Lucca United a Tambellini: "Chieda scusa a tutti i tifosi rossoneri"

mercoledì, 22 giugno 2022, 12:32

Anche un bellissimo murales dei tifosi rossoneri diventa, per qualcuno, occasione per parlare di politica, fantasmi e ricostruzioni storiche a senso unico, ma stavolta i tifosi rossoneri perdono la pazienza e rispondono a tono al sindaco uscente Alessandro Tambellini che in un appuntamento elettorale a sostegno del suo candidato Franscesco Raspini aveva parlato di utilizzo di simboli che si rifanno al nazismo. Non è peraltro la prima volta che Tambellini attacca per motivi politici la tifoseria rossonera, basti ricordare il caso di Livorno del 2016, ma anche in altre occasioni più recenti. Stavolta a rispondere per le rime è Lucca United la cooperativa dei tifosi rossoneri, al cui interno convivono persone con opinioni politiche distanti ma unite dall'amore per la Lucchese.

"In questi giorni, con stupore e sgomento – si legge in una nota di Lucca United – abbiamo visto girare sui social media un video nel quale, il sindaco uscente professor Alessandro Tambellini, parla di una porta dello stadio (l’accesso al Museo Rossonero ) "dipinta con dei simboli che si rifanno al nazismo" Restiamo basiti. Si tratta in realtà di un disegno fatto con i colori rossoneri per omaggiare Lucca United ed abbellire il portone di ingresso del museo, con la scritta che ci contraddistingue (a guardia di una fede) ed il numero che identifica la nascita della società rossonera (1905). Dove siano rappresentati simboli che si rifanno al nazismo, a meno che non si vogliano volutamente prendere abbagli, proprio non riusciamo a capirlo".

"Più volte – prosegue la nota – abbiamo ribadito la nostra trasversalità e la nostra apoliticità quando si parla di Lucchese e dei suoi tifosi. Ne è conferma il dibattito da noi organizzato lunedì sera con i due candidati a sindaco dove si è parlato ovviamente di Lucchese e del progetto stadio, il tutto in un clima sereno e disteso, come è giusto che sia e come è nella tradizione di Lucca United e dei tifosi rossoneri. L’infelice affermazione del sindaco uscente ci pare una strumentalizzazione di natura politica che offende la Lucchese ed i suoi tifosi. Dal professor Alessandro Tambellini pretendiamo le scuse a tutti i tifosi rossoneri".