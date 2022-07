Mondo Pantera



Gazzetta Lucchese firma i tappetini rossoneri per il mouse

martedì, 12 luglio 2022, 08:19

Dopo il calendario rossonero, ecco la novità di Gazzetta Lucchese per l'estate 2022: i tappetini per mouse dedicati alla passione rossonera in tre versioni diverse con tre immagini dei tifosi degli ultimi anni e in tiratura limitata. Dalle coreografie nei derby all'esodo di Cuneo per la salvezza sul campo della formazione guidata allora da Giancarlo Favarin, momenti indimenticabili fissati in una immagine ora disponibile come accessorio per il vostro computer.



Li potete trovare presso:

- edicola Lorenzini, via Fillungo

- edicola Le Veline, piazza Aldo Moro 64 (Capannori)

- L'edicola di Claudio, viale San Concordio 1062 (Pontetetto)



Per informazioni è possibile inviare una email a redazione@gazzettalucchese.it.